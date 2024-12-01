جيش الاحتلال يحذر أهالى قرى جنوب لبنان من العودة لمنازلهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:33 صباحاً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال يحذر أهالي عشرات القرى جنوبي لبنان من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر.

ولا تزال الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرّة، وسط عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة تقوم بها القوات الإسرائيلية على طول الحدود وفي اتجاه بلدات الخيام ويارون ومارون الراس، ومحيط مدينة بنت جبيل، وقضاء صور، تزامنًا مع تحليق الطيران الاستطلاعي. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله -برعاية الولايات المتحدة وفرنسا- حيز التنفيذ الأربعاء الماضي.