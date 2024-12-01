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بدء تسليم وحدات مشروع جنة بالتجمع الثالث: دليل شامل للمستفيدين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بها في 22 عمارة بجميع مراحل المشروع في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

يبدأ التسليم اعتبارًا من الأحد 1 ديسمبر 2024 ويستمر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر 2024.

خطوات استلام الوحدة السكنية

إنهاء إجراءات البنك:

  • التوجه إلى بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب.
  • إنهاء الإجراءات البنكية واستلام خطاب موجه من البنك.

التوجه لمقر الجهاز:

  • الذهاب إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي.
  • تقديم خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها.

استلام خطاب الموقع:

  • تسجيل البيانات في الجهاز واستلام خطاب لمعاينة الوحدة واستلامها.

جدول تسليم وحدات مشروع جنة بالتجمع الثالث

تم إعلان الجدول الزمني لتسليم العمارات بمشروع جنة، وفقًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس عبدالرؤوف الغيطي:

التاريخ العمارة رقم
الأحد 1/12/2024 101
الاثنين 2/12/2024 102
الثلاثاء 3/12/2024 103
الأربعاء 4/12/2024 104
الخميس 5/12/2024 105
الأحد 8/12/2024 107
الاثنين 9/12/2024 108
الثلاثاء 10/12/2024 109
الأربعاء 11/12/2024 110
الخميس 12/12/2024 111
الأحد 15/12/2024 112
الاثنين 16/12/2024 113
الثلاثاء 17/12/2024 114
الأربعاء 18/12/2024 115
الخميس 19/12/2024 116
الأحد 22/12/2024 117
الاثنين 23/12/2024 118
الثلاثاء 24/12/2024 119
الأربعاء 25/12/2024 120
الخميس 26/12/2024 121

أهمية المشروع للمستفيدين
 

يُعد مشروع جنة أحد أبرز مشاريع الإسكان الفاخر التي تقدمها وزارة الإسكان، حيث يتميز بموقعه المميز في التجمع الثالث، وبتصميمات عصرية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة. 

يساهم تسليم الوحدات في تلبية طموحات الأسر المصرية الراغبة في السكن الراقي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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