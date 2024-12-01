نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسليم وحدات مشروع جنة بالتجمع الثالث: دليل شامل للمستفيدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة للفائزين بها في 22 عمارة بجميع مراحل المشروع في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

يبدأ التسليم اعتبارًا من الأحد 1 ديسمبر 2024 ويستمر حتى الثلاثاء 30 ديسمبر 2024.

خطوات استلام الوحدة السكنية

إنهاء إجراءات البنك:

التوجه إلى بنك الإسكان والتعمير فرع الرحاب .

. إنهاء الإجراءات البنكية واستلام خطاب موجه من البنك.

التوجه لمقر الجهاز:

الذهاب إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة، خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي.

تقديم خطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها.

استلام خطاب الموقع:

تسجيل البيانات في الجهاز واستلام خطاب لمعاينة الوحدة واستلامها.

جدول تسليم وحدات مشروع جنة بالتجمع الثالث

تم إعلان الجدول الزمني لتسليم العمارات بمشروع جنة، وفقًا لرئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس عبدالرؤوف الغيطي:

التاريخ العمارة رقم الأحد 1/12/2024 101 الاثنين 2/12/2024 102 الثلاثاء 3/12/2024 103 الأربعاء 4/12/2024 104 الخميس 5/12/2024 105 الأحد 8/12/2024 107 الاثنين 9/12/2024 108 الثلاثاء 10/12/2024 109 الأربعاء 11/12/2024 110 الخميس 12/12/2024 111 الأحد 15/12/2024 112 الاثنين 16/12/2024 113 الثلاثاء 17/12/2024 114 الأربعاء 18/12/2024 115 الخميس 19/12/2024 116 الأحد 22/12/2024 117 الاثنين 23/12/2024 118 الثلاثاء 24/12/2024 119 الأربعاء 25/12/2024 120 الخميس 26/12/2024 121

أهمية المشروع للمستفيدين



يُعد مشروع جنة أحد أبرز مشاريع الإسكان الفاخر التي تقدمها وزارة الإسكان، حيث يتميز بموقعه المميز في التجمع الثالث، وبتصميمات عصرية تلبي احتياجات الفئات المستهدفة.

يساهم تسليم الوحدات في تلبية طموحات الأسر المصرية الراغبة في السكن الراقي.