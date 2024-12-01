نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء صرف معاشات ديسمبر 2024 لجميع المستفيدين بزيادة 15% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ اليوم الأحد صرف مستحقات المعاشات لشهر ديسمبر 2024 لنحو 11.5 مليون مواطن من مختلف المنافذ التي توفرها الدولة، وذلك بعد أن تم صرف المستحقات من بنك ناصر ومكاتب البريد يوم أمس السبت، قبل موعد الصرف الأساسي بيوم لتسهيل العمليات وتقليل الضغط.

منافذ صرف معاشات ديسمبر 2024

تتيح الدولة خيارات متعددة لصرف المعاشات لتوفير الراحة للمستحقين، وتشمل:

البنوك العاملة في مصر .

. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة .

. منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري .

. مكاتب البريد المصري.

حرصًا على توفير سلاسة في عمليات الصرف، أعلنت وزارة الإسكان عن تعليق بيع كراسات شروط مشروع "سكن لكل المصريين 5" لمدة 3 أيام، بدايةً من السبت الماضي، لتجنب التزاحم وإتاحة الفرصة لكبار السن لصرف معاشاتهم بسهولة.

زيادة 15% في معاشات ديسمبر 2024

تأتي معاشات شهر ديسمبر 2024 متضمنة الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تبلغ قيمة الزيادة 15% كحد أقصى.

تعتبر هذه الزيادة دفعة الحماية الاجتماعية العاشرة التي تُصرف للمستفيدين منذ بداية تطبيق القرار.

توجيهات لدعم كبار السن

أكدت الحكومة المصرية اهتمامها بتوفير الدعم اللازم لكبار السن والمستحقين للمعاشات، من خلال تحسين خدمات الصرف وضمان حصولهم على مستحقاتهم بسهولة، بما يحقق الأمان المالي والاستقرار لهم ولأسرهم.

لماذا صرف المعاشات مبكرًا؟

تهدف هذه الخطوة إلى: