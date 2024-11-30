نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدى إلى ميدان الرماية لمدة أسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور بتنفيذ أعمال الغلق الكلي لمنزل الطريق الدائري "القوس الغربي" المؤدى إلى ميدان الرماية بالإتجاه القادم من صفط اللبن - المريوطية وذلك لمدة ٧ أيام ابتداء من اليوم السبت الموافق ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤ وذلك في اطار تنفيذ مشروع الاتوبيس الترددي.

وتتوه محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

حركة المركبات أعلى الطريق الدائرى القادمة من مناطق صفط اللبن - المريوطية) وترغب بالسير إتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية تقوم بإستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات ثم النزول يمينًا لوصلة حازم حسن وصلة الكابلات في اتجاه طريق اسكندرية الصحراوى ثم النزول يمينًا مع نهاية الوصلة لطريق اسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.