لمدة 7 أيام.. غلق كلي لمنزل الطريق الدائري المؤدي إلى ميدان الرماية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 07:40 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى بالجيزة، مما يستلزم الغلق الكلى لمنزل الطريق الدائرى «القوس الغربي» المؤدى إلى ميدان الرماية بالاتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) لمدة 7 أيام ابتداءً من الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 30/11/2024، مما يستلزم تحويل الحركة المرورية للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وترغب في السير باتجاه المنزل المؤدي إلى ميدان الرماية تقوم باستكمال السير أعلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الواحات ثم النزول يميناً لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات)، في اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي ثم النزول يميناً مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوي في اتجاه ميدان الرماية.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.