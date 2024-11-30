السيدة انتصار السيسي تهنئ البطلة هنا جودة بـ«الإنجاز التاريخي»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - عبّرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها وفخرها بالإنجاز التاريخي الذي حققته البطلة المصرية هنا جودة، كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة.





قالت السيدة انتصار السيسي في منشور عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: "سعيدة بالبطلة هنا جودة على هذا الإنجاز التاريخي كأول لاعبة مصرية وعربية وأفريقية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة تحت ١٩ سنة.

أتمنى لكِ مزيدًا من التميز والنجاح".