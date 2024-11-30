وكالة سانا: لا صحة لما نشرته التنظيمات الإرهابية بشأن انسحاب الجيش السوري من حماة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - أكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلا عن مصدر عسكري، أنه لا صحة لما نشرته التنظيمات الإرهابية المسلحة بشأن انسحاب الجيش السورى من حماة.

وتتسارع التطورات العسكرية التى تشهدها سوريا خلال الأيام الماضية مع سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل مدعومة إقليميا، على غالبية مدينة حلب في شمال سوريا بعد هجوم مباغت بدأ خلال اليومين الماضيين، واستهدف مناطق سيطرة الجيش السورى فى شمال وشمال غرب البلاد، ليشكل أوسع تقدم للمسلحين السوريين والمرتزقة منذ سنوات.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، على أن «مقاتلي المعارضة» دخلوا أحياء جنوبية وغربية من مدينة حلب دون مقاومة كبيرة من قوات الجيش السوري التي انسحبت من مواقعها، مشيرا إلى أن المقاتلين وصلوا إلى قلعة حلب، أحد أبرز معالم المدينة، دون اشتباكات تُذكر، ما أثار حالة من الهلع بين السكان المحليين.

وأدت المعارك بين التنظيمات المسلحة مع الجيش السوري إلى نزوح أكثر من 14 ألف شخص، نصفهم من الأطفال، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وقال ديفيد كاردن نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية «قلقون جداً من الوضع في شمال غرب سوريا. أودت الهجمات المتواصلة على مدى الأيام الثلاثة الماضية بحياة ما لا يقل عن 27 مدنياً، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات». وأضاف «البنية التحتية المدنية والمدنيون ليسوا أهدافا ويجب حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني».