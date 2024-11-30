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أحمد جودة - القاهرة - زادت معدلات البحث على موقع العالمي جوجل حول موعد شهر رمضان الكريم، حيث يعتبر من الأشهر ذات الطابع الروحي المميز لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم، حيث يمثل فرصة عظيمة لأداء فريضة الصوم والتقرب إلى الله عبر أداء العبادات والطاعات المختلفة، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

كم يوم يفصلنا عن شهر رمضان 2025

وكشفت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2025 كالتالي: