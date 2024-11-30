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أحمد جودة - القاهرة - زادت معدلات البحث على موقع العالمي جوجل حول موعد شهر رمضان الكريم، حيث يعتبر من الأشهر ذات الطابع الروحي المميز لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم، حيث يمثل فرصة عظيمة لأداء فريضة الصوم والتقرب إلى الله عبر أداء العبادات والطاعات المختلفة، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.
كم يوم يفصلنا عن شهر رمضان 2025
وكشفت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2025 كالتالي:
- من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 28 فبراير 2025 هو يوم الرؤية، حيث سيتم الإعلان رسميا عن بداية شهر رمضان 2025 بعد تحديد رؤية الهلال.
- وفقا للحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، من المنتظر أن يكون غرة شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت 1 مارس 2025.
- إذا استندنا إلى الحسابات الفلكية، فإن عدد الأيام المتبقية حتى بداية شهر رمضان يبلغ نحو 90 يوما.
- تشير التوقعات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2025 سيستمر لمدة 29 أو 30 يوما، بناءا على نتيجة استطلاع الهلال من قبل دور الإفتاء في الدول العربية والإسلامية.