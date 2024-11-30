نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف موعد إجازة الفصل الدراسي الأول لجميع الفصول الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول، زادت معدلات البحث بين أولياء الأمور والطلاب، عن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الجديد، وقد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموعد وخريطة امتحانات الفصل الدراسي، ومن خلال المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل

موعد إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025، لجميع الفصول كالآتي

تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الإعدادى 11 يناير المقبل.

ـ تنطلق امتحانات النقل للصفوف من الثالث الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى فى الفترة من 11/ 1 حتى 16 يناير 2025.

ـ تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر.

ـ تنطلق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 11 يناير المقبل إلكترونيا على موقع الوزارة.

ـ يتم تقييم طلاب الشهادة الإعدادية للطلاب المصريين بداية من 18 يناير.

ـ يقيم طلاب الصفوف الأولى فى شهر يناير المقبل.

ـ 23 يناير 2025 أخر يوم بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

ـ تبدأ إجازة نصف العام الدراسى يوم 25 يناير وتستمر لمدة أسبوعين.

ـ 6 فبراير 2025 أخر يوم بإجازة نصف العام الدراسى لصفوف النقل.