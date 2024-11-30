مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 05:34 مساءً - فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.. فقد وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تشكيل عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرة للإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة جبلية بأسوان.

تم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية .. وأسفر التعامل عن مصرعهم وضٌبط بحوزتهم (95 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "75 كيلو جرام بانجو - 10 كيلو جرام آيس - 10 كيلو جرام حشيش" – 10 أسلحة نارية " 5 بنادق آلية وخرطوش - 5 فرد محلى " ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.