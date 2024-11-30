الرئيس الجابوني: العلاقات مع مصر على كافة المستويات أهم أولوياتنا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 05:34 مساءً -

قال الرئيس الجابوني بريس أوليجي أنجيما، إننا نعمل على تعزيز العلاقات مع مصر على المستويات كافة، ويدعو الشركات المصرية للاستثمار في الجابون بجميع المجالات، وذلك خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي

ورحب الرئيس السيسى، بالرئيس الجابونى، والوفد المرافق له فى زيارتهم لمصر، كما هنأه على الدور الكبير لحماية بلدهم ونجاح الاستحقاق فى الاستفتاء على الدستور.

وثمن الرئيس السيسى- خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي أعقب المباحثات مع نظيره الجابوني- العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدًا وقوف مصر مع الجابون الشقيق واستعدادها لتقديم كل الدعم خلال المرحلة الانتقالية.

وأشار الرئيس السيسى، على اتفاق البلدين على زيادة حجم التبادل التجاري، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون.