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أحمد جودة - القاهرة - الإسكان الاجتماعي 2024.. آخر موعد لشراء كراسة الشروط

"الحق احجز".. أماكن توفر كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن الشروط والخطوات المطلوبة لحجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين 5". وأوضح أن كراسات الشروط متوفرة حاليًا لمدة شهر، بداية من يوم أمس وحتى 25 ديسمبر 2024، عبر 395 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.

وأشار خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن شراء كراسة الشروط ليس العامل المحدد للأولوية في الحجز، موضحًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعتمد معايير دقيقة لتحديد الأولوية، ما يضمن توزيعًا عادلًا بين جميع المتقدمين المؤهلين. وأضاف أن الأهم هو الالتزام بالإجراءات بشكل صحيح واتباع الشروط المعلنة.

وشدد على ضرورة قراءة كراسة الشروط جيدًا، والتأكد من مطابقة الشروط على المتقدم، ثم القيام بملء استمارة الحجز وتوقيع التعهد المرفق، يلي ذلك سداد مبلغ جدية الحجز الذي يبلغ 20 ألف جنيه للوحدات في المحافظات و30 ألف جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

وأوضح خطاب أن الخطوة الأخيرة هي تسجيل البيانات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ورفع جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك صورة بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، ومستندات إثبات الدخل. كما أكد أن الصندوق يحرص على توفير وحدات تلبي احتياجات مختلف الفئات، مشيرًا إلى أن عدد الكراسات المطبوعة كافٍ لتلبية الطلب.

واختتم حديثه بمناشدة المواطنين بعدم التزاحم أمام مكاتب البريد، حيث أن الأولوية تعتمد على استيفاء الشروط والإجراءات وليس على توقيت شراء الكراسة. وأكد أن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي يبذلان قصارى جهدهما لتيسير الإجراءات وضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الوحدات.

تفاصيل الأسعار والمقدمات

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات:

- الأسعار تتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه

- مقدم الحجز 20 ألف جنيه

الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة:



- عدد الوحدات المتاحة 12،990 وحدة

- الأسعار تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه

- المدن المتوفرة تشمل أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، وغيرها

الوحدات التي يتم تسليمها خلال 36 شهرًا:

- عدد الوحدات المتاحة 41،782 وحدة

- الأسعار تتراوح بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه

- المدن المتوفرة تشمل حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، 15 مايو، برج العرب الجديدة، السادات، وغيرها

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

- التقديم عبر نظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8 بالمائة لمحدودي الدخل و12 بالمائة لمتوسطي الدخل

- مقدم الحجز يبدأ من 20 بالمائة من إجمالي سعر الوحدة مع تقسيط يصل إلى 20 عامًا

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد عن 50 عامًا لمحدودي الدخل أو سن المعاش لمتوسطي الدخل

- لا يسمح بشراء الوحدات نقدًا ويقتصر السداد على نظام التمويل العقاري

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته وشهادات ميلاد الأبناء

- القيد العائلي المميكن وقسيمة الزواج المميكنة

- إيصال مرافق حديث وعقد إيجار الوحدة الحالية

- إيصال سداد مقدم الحجز وصورة إيصال كراسة الشروط

- استكمال استمارة الحجز مع تحديد المدينة المطلوبة

خطوات التقديم عبر الإنترنت

- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- اختيار خدمة حجز الوحدات

- إدخال البيانات الشخصية ورفع صورة بطاقة الرقم القومي

- اختيار المدينة المراد الحجز بها وتحديد الدور المفضل

- الضغط على إنهاء لتأكيد الطلب

أماكن شراء كراسة الشروط

- يمكن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في جميع المحافظات

- الكراسة متاحة بسعر 300 جنيه مع مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا

- ساعات العمل تتراوح بين 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا في الفترة الصباحية و11 صباحًا وحتى 6 مساءً في الفترة المسائية

التقديم مفتوح حتى 25 ديسمبر 2024 ويوفر مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية لتناسب مختلف الفئات الاجتماعية.