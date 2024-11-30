غلق كلي لمنزل الرماية لتنفيذ مشروع الأوتوبيس الترددي في الطريق الدائري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 03:33 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى بالطريق الدائرى بالجيزة .. مما يستلزم الغلق الكلى لمنزل الطريق الدائرى "القوس الغربى" المؤدى إلى ميدان الرماية بالإتجاه القادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وذلك لمدة 7 أيام إبتداءً من الساعة 7 صباح يوم السبت الموافق 30/11/2024.. مما يستلزم تحويل الحركة المرورية المرحلة للمركبات أعلى الطريق الدائرى للقادم من مناطق (صفط اللبن – المريوطية) وترغب بالسير بإتجاه المنزل المؤدى إلى ميدان الرماية تقوم بإستكمال السير أعلى الطريق الدائرى فى إتجاه طريق الواحات ثم النزول يميناً لوصلة حازم حسن (وصلة الكابلات) فى إتجاه طريق إسكندرية الصحراوى ثم النزول يميناً مع نهاية الوصلة لطريق إسكندرية الصحراوى فى إتجاه ميدان الرماية .

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.