«مكافحة الإدمان»: التوسع في تنفيذ برامج لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جارٍ التوسع في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية عن أضرار الإدمان بالجامعات المصرية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لرفع وعي الطلاب بخطورة التعاطي، لا سيما المخدرات التخليقية، في إطار تنفيذ المكون الثقافي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028».

توعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة

وأضاف عثمان» في تقرير صادر عن الصندوق، أنه لدى الصندوق بيوت التطوع» بالعديد من الجامعات المصرية، وتستهدف تنفيذ أنشطة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن للصندوق 16023 وكيفية التواصل معه من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة.

أعمال مسرحية لتصحيح المفاهيم المغلوطة

كما أشار إلى إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، بالتوازي مع تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.