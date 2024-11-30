حصاد وزارة العمل في اسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - جولة لوزير العمل في مواقع انتاج بالعاشر من رمضان..ووظائف للشباب بالمحافظات ..

-جبران يؤكد لطرفي الإنتاج حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي..وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال .

-تعاون مع شركاء التنمية في مجالات التدريب من أجل التشغيل..ودمج ذوي الهمم في سوق العمل

-مواجهة مراكز التدريب المهني المخالفة للقانون ..وتعاون مع وزارة الكهرباء في التوعية بوسائل السلامة والصحة المهنية

-مديريات العمل بالمحافظات تواصل المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية"

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت فيديو ، و"انفوجراف "، بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية ..قام وزير العمل السيد/ محمد جبران، بجولة في مدينة العاشر من رمضان..كان في استقباله محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني،وقيادات المحافظة ومديرية العمل،وأصحاب أعمال ،ورئيس الاتحاد المحلي لمحافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان ..بدأ الوزير جولته بحضور مؤتمر السلامة والصحة المهنية داخل شركة الأمل الشريف للبلاستيك بالعاشر من رمضان ،والذي جرى خلاله تسليم، 169 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة ،للعمل في شركات خاصة بمدينة العاشر من رمضان ،في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل ..كما شهد الوزير والمحافظ ،توقيع بروتوكولات تعاون مع 11 شركة قطاع خاص ،في مجالات التدريب المهني،لتوفير احتياجات هذه الشركات من العمالة الماهرة.والمدربة..وختتم الوزير جولته ، بزيارة إلى مصنعي:الأمل الشريف للبلاستيك ،وحكيم مصر باكو للبلاستيك،ويعمل فيهما ما يقرب من 4000 عامل..وأكد الوزير حرص القيادة السياسية على إزالة كافة العقبات والتحديات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي،والأمان الوظيفي للعامل ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أجل التنمية وبناء الجمهورية الجديدة..ووجه العمال ببذل المزيد من الجهود...

وخلال الأسبوع ، إستجاب وزير العمل محمد جبران،لطلب مواطن من ذوي الهمم "إعاقة بصرية"،ووجه مديرية عمل الجيزة ،بسرعة توفير فرصة عمل له..وبحسب بيان كان الوزير ، قد إلتقى صُدفةَ في الشارع ،بالمواطن مصطفى طه فتح الله مصطفي "27 سنة" ،من قرية الزيدية بمركز أوسيم ،خلال زيارته المفاجئة إلى مكتب عمل إمبابة ،وتم توفير فرصة عمل بالفعل..كما استقبل وزير العمل السيد /محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفد من البرلمان،وقيادات اتحاد شباب المصريين بالخارج ،لبحث العديد من الملفات المشتركة.وناقشوا سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب المهني..ورافق وزير العمل محمد جبران ، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جولة بحقول بترول بلاعيم في مدينة أبورديس بجنوب سيناء، في إطار متابعة جهود فرق عمل الحقول في تنفيذ خطط وبرامج التنمية والإنتاج وحفر الآبار وتطبيق معايير الحفاظ علي السلامة و البيئة ، وذلك وفقأ لإستراتيجية عمل الوزارة الجار تنفيذها ..

وخلال الاسبوع قرر الوزير إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني،في محافظتي القاهرة والدقهلية ،لمخالفتهم أحكام القانون ،واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من "الوزارة".. كما وجه باتخاذ الإجراءات القانونيه للغلق الإداري لعدد 7 مراكز أخري في محافظة الشرقية، لمزاولتها عمليات التدريب المهني دون الحصول على الترخيص من وزارة العمل، بالمخالفة لأحكام المادة 136 من قانون العمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظة،وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المُدربين بتلك المراكز الذين يزاولون عمليات التدريب دون الحصول على رخصة لمزاولة التدريب بالمخالفة للمادة 138 من قانون العمل...كما أعلنت الوزارة عن تواصل واتفاق بين وزير العمل السيد /محمد جبران ،و د.محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،بشأن التعاون في تنفيذ خطط لتدريب العاملين بوزارة الكهرباء ،والشركات التابعة ،على مستوى الجمهورية ،لتدريب العاملين على إجراءات السلامة والصحة المهنية ،والتوعية بطرق الوقاية من مخاطرها ..وأكدت "الوزارة" في بيانها على التواصل بين الوزيرين،والتوجيه بشأن مُراجعة كافة تدريبات الأمن الصناعي ،والمعدات الواجب توافرها ،ونُظم العزل ،والفصل ،وإرجاع التيار ،لتكون أمنة للعاملين ،داخل المحطات الكهربائية ،وأبرزها محطات أسوان ،وإشراك السادة رؤساء الشركات القابضة ،في تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل كافة المؤسسات التابعة للوزارة ،ولهذه الشركات ..

كما أعلنت الوزارة عن بدء تقييم و إختبارات، خريجي المرحلة الأولي من بعض مراكز التدريب المهني الخاصة ،الحاصلة على مزاولة نشاط التدريب ،من الوزارة ،على مهن الخدمات الصحية ،في نطاق محافظات القاهرة الكبري ،وذلك من جانب لجنة مشتركة تتكون من وزارتي العمل والصحة والسكان،كتمهيد لتسليم هؤلاء الخريجين شهادات معتمدة ،بعد التأكد من إمتلاكهم المهارات اللازمة بعد العملية التدريبية داخل تلك المراكز ،حيث تم تقييم ما يقرب من 500 متدرب في 7 مراكز كمرحلة أولى...وفي إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص .. وتواصل مديريات العمل في المحافظات تنفيذ توجيهات الوزير جبران، بالاستمرار في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك من خلال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج ،وكذلك تكثيف الجهود في مراكز التدريب المهني لتنمية مهارات الشباب على مهن المستقبل ،في اطار خطة الوزارة "التدريب من أجل التشغيل"..وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ..