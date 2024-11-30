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أحمد جودة - القاهرة - آخر موعد للشراء.. كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024 مشروع سكن لكل المصريين

آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 صرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بتمديد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024. وأوضحت أن هذا القرار يهدف إلى تعويض المواطنين عن التوقف المؤقت في بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد المميكنة، ما يمنح الفرصة الكاملة لأصحاب المعاشات لاستلام مستحقاتهم بسهولة.

آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. كما أكدت أنه سيتم تعليق بيع كراسات شروط المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" خلال الفترة من السبت 30 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على أن يُستأنف البيع بدءًا من الأربعاء 4 ديسمبر 2024.

وأشارت مي عبد الحميد إلى الإقبال الكبير على المبادرة، حيث تم بيع 220،740 كراسة شروط، بينما سدد 42،757 مواطنًا مقدم جدية الحجز خلال أول ثلاثة أيام فقط من بدء الإعلان.

وأضافت أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كافية ويتم طباعة المزيد منها باستمرار وتوزيعها على 400 مكتب بريد مميكن. كما حثت المواطنين على عدم التزاحم أمام مكاتب البريد، مؤكدةً أن الحصول على الكراسة في الأيام الأولى لا يمنح أي أولوية، حيث يتم تطبيق نظام أولويات محدد مسبقًا من قبل الصندوق.









لأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته وشهادات ميلاد الأبناء

- القيد العائلي المميكن وقسيمة الزواج المميكنة

- إيصال مرافق حديث وعقد إيجار الوحدة الحالية

- إيصال سداد مقدم الحجز وصورة إيصال كراسة الشروط

- استكمال استمارة الحجز مع تحديد المدينة المطلوبة

خطوات التقديم عبر الإنترنت

- زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

- اختيار خدمة حجز الوحدات

- إدخال البيانات الشخصية ورفع صورة بطاقة الرقم القومي

- اختيار المدينة المراد الحجز بها وتحديد الدور المفضل

- الضغط على إنهاء لتأكيد الطلب

أماكن شراء كراسة الشروط

- يمكن شراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة في جميع المحافظات

- الكراسة متاحة بسعر 300 جنيه مع مصروفات إدارية بقيمة 355 جنيهًا

- ساعات العمل تتراوح بين 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا في الفترة الصباحية و11 صباحًا وحتى 6 مساءً في الفترة المسائية

التقديم مفتوح حتى 25 ديسمبر 2024 ويوفر مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية لتناسب مختلف الفئات الاجتماعية