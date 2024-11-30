تأجيل أولى جلسات محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة لـ14 ديسمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - قررت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذى بثته البلوجر هدير عبدالرازق يتضمن محتوى وهى ترتدى الملابس الداخلية بشكل مثير والتحريض على الفجور.