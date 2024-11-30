ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية بالتجمع الخامس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط تشكيل عصابى ضم (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر"- الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع ) .. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة.

ضبط تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية (مالك مخزن خردة ، عامل – مقيمان بدائرة القسم ) تم ضبطهما .

ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" ، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة ) .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها.

ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة الساحل ، لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة سيارة أحد الأشخاص حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة القسم ، وبحوزتهما ( السيارة المستولى عليها – مفتاح مصطنع) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، وبحوزته (عدد من المفاتيح الكهربائية"مجهولين المصدر" – قصافة أسلاك كهربائية) ، وبمواجهته إعترف بأن المضبوطات حوزته متحصلات واقعتى سرقة بدائرة القسم.

ضبط (حارس عقار) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (بعض المشغولات الذهبية ) من داخل شقة إحدى السيدات بدائرة القسم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.