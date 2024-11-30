ضبط المتهم بنشر مقطع فيديو لدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى ، متضمناً قيام أحد الأشخاص بنشر مقطع فيديو لدراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مصحوب بعبارات تشير إلى إعتياده ذلك بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو المُشار إليه وناشر المقطع (طالب – مقيم بالجيزة) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لرغبته فى تحقيق نسب مشاهدة عالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجة النارية وقائدها.