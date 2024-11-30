ضبط 6 شركات "بدون ترخيص" زعموا قدرتهم على توفير تأشيرات الحج والعمرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (6 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات - جوازات سفر– تأشيرات عمرة – لافتات - دفاتر وإيصالات إستلام نقدية - مجموعة من كروت الدعاية للشركات – كشوف ببيان عملاء الشركات – بيانات بأسعار الحج والعمرة والسياحة الداخلية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.