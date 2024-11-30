أخبار مصرية

استقبال رئيس جمهورية سلوفينيا السابق بمقر السفارة المصرية في لوبليانا

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - استقبلت سفيرة مصر في لوبليانا، نهلة الظواهري، الرئيس السلوفيني السابق، "بوروت باهور"، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة السلوفينية.

تطرق اللقاء إلى بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري، وبصفة خاصة على مستوى القطاع الخاص السلوفيني، ومشاركته في مشروعات استثمارية كبرى بمصر في إطار علاقات الصداقة والتعاون المصري السلوفيني، مما يعزز من العلاقات الاقتصادية والمالية مع الاتحاد الأوروبي، ويدعم دور مصر كبوابة هامة بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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