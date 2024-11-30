استقبال رئيس جمهورية سلوفينيا السابق بمقر السفارة المصرية في لوبليانا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - استقبلت سفيرة مصر في لوبليانا، نهلة الظواهري، الرئيس السلوفيني السابق، "بوروت باهور"، وذلك بمقر السفارة المصرية بالعاصمة السلوفينية.

تطرق اللقاء إلى بحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في المجال الاستثماري، وبصفة خاصة على مستوى القطاع الخاص السلوفيني، ومشاركته في مشروعات استثمارية كبرى بمصر في إطار علاقات الصداقة والتعاون المصري السلوفيني، مما يعزز من العلاقات الاقتصادية والمالية مع الاتحاد الأوروبي، ويدعم دور مصر كبوابة هامة بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.