سفير جمهورية مصر العربية يقدم أوراق اعتماده لرئيس السلطة الانتقالية في جمهورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - قدم السفير محمد الجمال، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية مالي، أوراق اعتماده لرئيس السلطة الانتقالية آسيمي جويتا، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الرئاسي بالعاصمة باماكو.

حرص السفير/ محمد الجمال، على نقل تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس السلطة الانتقالية في مالي، وأعرب عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية والتاريخية التي تجمع الدولتين، وأكد السفير على أن التعاون مع القارة الأفريقية يقع ضمن أولويات السياسة الخارجية المصرية، مُسلطاً الضوء في هذا الصدد، على العلاقات العميقة والمُمتدة بين مصر ومالي، ومُشيراً إلى استعداد مصر الجاد لتقديم الدعم لبناء وتطوير المؤسسات الوطنية، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية.

من جانبه، طلب الرئيس آسيمي جويتا، رئيس السلطة الانتقالية المالي، نقل تحياته واعتزازه لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم التهنئة إلى السفير/ محمد الجمال على توليه مهام عمله سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى مالي، وعبر الرئيس الانتقالي عن عميق تقديره لدور مصر الريادي في القارة الأفريقية، ومواقف مصر المُساندة دائماً لدولة مالي حكومةً وشعباً، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة، وعلى رأسها خطر الإرهاب، وانتشار الفكر المتطرف، منوهاً إلى عُمق العلاقات بين الدولتين، ومدى انعكاس ذلك ايجابياً على تحقيق المصالح المُشتركة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.