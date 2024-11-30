التضامن الاجتماعي تشارك في الحفل الختامي لمشروع ”حلي أسوان” لإحياء الحرف اليدوية.....

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - شارك رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المعارض، في حفل ختام مشروع " حلي أسوان" لإحياء الحرف اليدوية بمحافظة أسوان، والذي نظمته مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية اليدوية بالشراكة مع بنك الإسكندرية، وتم تنفيذه مع مؤسسة الجسر المصري للإعلام والتنمية.

وأسهم مشروع "حلي أسوان" على مدار ثلاث سنوات في تمكين 180 شاباً وفتاة من خلال تقديم برنامج تدريبي متخصص في صناعة الحلي وفن تشكيل الخرز ، مستلهما تدخلاته التنموية من البيئة الثقافية الغنية في أسوان، وذلك ضمن شراكة هادفة إلى دعم تدخلات التمكين الاقتصادي وتوفير فرص التدريب من أجل التشغيل وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل يخدم الاقتصاد الإبداعي، والحفاظ على التراث المصري، وإحياء الفلكلور الثقافي.

وشهد حفل الختام تنظيم معرض لعرض منتجات الشباب والفتيات، كما تم توزيع الشهادات التقديرية، وذلك لاجتيازهم البرنامج التدريبي المتخصص في صناعة الحلي وفن تشكيل الخرز .