نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصاد الأسبوعي لوزارة الأوقاف... نشاط مُكثف دعويًّا واجتماعيًّا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت وزارة الأوقاف نشاطًا دعويًا واجتماعيًا مكثفًا في الفترة من السبت ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م إلى الجمعة ٢٩ من نوفمبر ٢٠٢٤م، فأقامت خلالها ٧٤٩٨ مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، و٧٥٦٥ مجلسًا لبرنامج «صحح قراءتك»، و٥٣٨٥ ندوة ثقافية وعلمية ومنبرًا ثابتًا، وافتتحت ٢٤ مسجدًا على مستوى الجمهورية.

والتقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في خلال هذه الفترة، عددًا من المسئولين داخل مصر وخارجها، حيث اسُتقبِل بالورود قبيل مناقشة رسالة ماجستير بكلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر الشريف، واستضاف الدكتور أسامة الأزهري سفير سلطنة بروناي بالقاهرة والوفد المرافق له بمركز مصر الثقافي الإسلامي، كما شارك مع رئيس الطائفة الإنجيلية في مؤتمر الهيئة الإنجيلية "الإنسان في الدولة المدنية الحديثة"، وأشاد رئيس مجلس الشيوخ بدور وزير الأوقاف الوطني والدعوي.

وينشر المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف في هذا التقرير نشرة الحصاد الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات.

بداية... شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السبت ٢٣ من نوفمبر، احتفالية اللجنة العلمية والثقافية لنادي مستشاري النيابة الإدارية لتكريم حفظة القرآن الكريم في الموسم الثقافي الثامن لعام ٢٠٢٤، وقد أقيمت الاحتفالية بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، وعبر الدكتور أسامة الأزهري في كلمته عن شكره وتقديره لجميع السادة المستشارين والعلماء والحضور، مقدمًا تحية تقدير إلى لجنة التحكيم التي أشرفت على المسابقة وبذلت جهدًا صادقًا في خدمة القرآن الكريم حسبة لله تعالى، ودعا الوزير الحضور للوقوف دقيقة حداد على رحيل المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذي وافته المنية يوم السبت ٢٣ من نوفمبر ٢٠٢٤م بعد سنوات طويلة في خدمة الوطن.

وقدم الوزير تحية خاصة للمستشارين القائمين على المسابقة، مثمنًا دورهم في رعاية هذا الحدث السنوي، داعيًا الله أن يظل هذا العمل المبارك سراجًا ساطعًا إلى يوم القيامة، مشيدًا بقرار استحداث فرع فهم القرآن الكريم وتفسيره في المسابقة، معتبرًا أن ذلك يعد خطوة حكيمة نحو تعزيز الفهم الصحيح للقرآن الكريم وتفسيره، بما يسهم في بناء وعي ديني سليم في المجتمع.

دورة تطوير المهارات الإعلامية وصحافة الموبايل

انطلقت فعاليات الدورة التدريبية الأولى من نوعها في المهارات الإعلامية المختلفة للمتدربات من واعظات وزارة الأوقاف، بعنوان: "دورة صحافة الموبايل"، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وقال وزير الأوقاف إنه من الضروري تمكّن أئمة الوزارة وواعظاتها من اللغة، فهي الوعاء الذي يحوي العصارة الفكرية للمجتمع والدولة، مع بيان الفارق الدقيق بين الهواية والاحتراف، وأهمية تعلم أساسيات التقديم التلفزيوني، والاستخدام الأمثل للهاتف الشخصي، بما يضع الواعظات على الطريق الصحيح للوصول إلى أفضل نتائج في مجال العمل الدعوي.



مناقشة رسالة ماجستير بكلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر الشريف

شارك وزير الأوقاف، الأحد ٢٤ من نوفمبر في مناقشة رسالة التخصص (الماجستير) المقدمة من الباحث محمد ركزي عبد الرشيد، من جمهورية سريلانكا، بعنوان: "الأحاديث المرفوعة والموقوفة الواردة في كتاب التيسير في التفسير للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي المتوفى سنة ٥٣٧هـ من بداية قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ" (فاطر: ۲۹)، إلى تفسير قوله تعالى: "وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ" (فصلت: ٣٠) تخريجًا ودراسة"، في قسم الحديث وعلومه بكلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. بدأ اللقاء باستقبال كريم للأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالورود والأناشيد، وأعرب الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري عن سعادته الغامرة بمشاركته في مناقشة هذه الرسالة، وأعطى نصيحة للباحث بأن يدرس الأسانيد، ويستخلص الحكم على كل راوٍ، ثم يخلص في كل حديث إلى درجته.

وحضَّ الوزيرُ طلابَ وطالبات العلم الحضور على المواظبة والحرص والهمة في طلب العلم وكثرة المطالعة ودوام القراءة، قائلًا: أوصيكم بما أوصى به شيخنا الجليل الشيخ رفاعة الطهطاوي من قبل طلاب العلم: "تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة". فالله قال ليحيي "خذ الكتاب بقوة". وقال: هذه وصيتي لطلاب العلم اليوم، عليكم بالقراءة والدأب والهمة، ناصحًا الباحث بقوله: ينبغي للعالم أن يكون بارعًا ريانًا بعلوم العربية، وأن يجعل تعلمها وإتقانها أولى أولوياته.

وقد انتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحث محمد ركزي عبد الرشيد درجة التخصص (الماجستير) في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز.

اجتماع بمدير مديرية أوقاف الوادي الجديد

عقد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، اجتماعًا مع الدكتور مختار عيسى دياب، مدير مديرية أوقاف الوادي الجديد، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.

يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الأوقاف دوريًّا مع اثنين من مديري المديريات كل أسبوع؛ تعزيزًا للانضباط الإداري والدعوي في جميع المديريات.

وأكد وزير الأوقاف أهمية تحقيق الانضباط الإداري والدعوي على أعلى المستويات، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطبيق المبادئ والقواعد المنظمة للعمل، وأشار إلى قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها؛ ضمانًا لأداء العاملين دورهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

المشاركة في مؤتمر «فكر الإمام الأشعري» بداغستان

ألقى الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الاثنين ٢٥ من نوفمبر محاضرة بعنوان: "قبول الآخر في فكر الإمام الأشعري وأثر ذلك على السلم المجتمعي والتعايش بين الشعوب"، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي المنعقد في داغستان بمدينة باب الأبواب التاريخية.

وافتتح الأمين العام المحاضرة بالإشارة إلى رسالة الإمام الأشعري إلى أهل الثغر في باب الأبواب، ثم إلى كتاب (مقالات الإسلاميين) الذي أكد فيه الإمام الأشعري مبادئ الوسطية والاعتدال، قائلًا: "ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله"، وهي القاعدة التي رسخها الإمام ليكون التعايش السلمي بين الشعوب من خلالها هدفًا ساميًا.

وأكد الأمين العام أن المذهب الأشعري يُعد صمام أمان للوسطية الفكرية، مشيرًا إلى أن فكر الإمام الأشعري ركز على تصويب الأفكار دون تعصب أو إفراط.



وزير الأوقاف يتابع أعمال الصيانة والترميم بمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري

تابع وزير الأوقاف، أعمال الصيانة والترميم والتجديد لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري (مسجد الغريب) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية. جاء ذلك في إطار تفقد الوزير للمسجد ومحيطه وملحقاته للوقوف على الحالة الفعلية للمسجد الأثري والتعرف على الجوانب الفنية لجهود الشركة المنفذة، مؤكدًا حرصه وعزمه على تذليل أية عقبة تواجه أعمال الترميم بما يتناسب مع قدسية المسجد ومكانته الأثرية، مشددًا على ضرورة عمل المقايسات اللازمة بما يشمل التكلفة المحدثة لأعمال الصيانة والترميم في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتهيأ المسجد للعبادة واستقبال ضيوف الرحمن.

وزيرا الثقافة والأوقاف يشهدان فعاليات الاحتفال بتخريج أربع دفعات من "مدرسة الإنشاد الديني"

شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الاحتفالية التي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بمناسبة تخريج أربع دفعات من طلاب "مدرسة الإنشاد الديني"، تحت إشراف الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، ورعاية وزير الثقافة، وذلك على مسرح السامر في العجوزة، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة. وقد أشاد كلا الوزيرين بالجهود المبذولة في هذا الإنجاز بدءًا من المنشد الكبير الشيخ محمود التهامي مؤسس المدرسة، والمشرف عليها، وجميع الأساتذة والمدربين الذين بذلوا كل ما في وسعهم لضمان استمرارية هذا التراث العريق.

المشاركة في مؤتمر الهيئة الإنجيلية

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مؤتمرًا بعنوان: "الإنسان في الدولة المدنية الحديثة"، بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ومشاركة وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، ونخبة من القيادات الدينية والشخصيات العامة. أدار الجلسة الإعلامي حمدي رزق، الذي قاد نقاشًا ثريًا حول دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في تعزيز الوعي وترسيخ القيم الإنسانية.



ختام الفعاليات التوعوية والتثقيفية فوق جبال القوقاز

اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثلاثاء ٢٦ من نوفمبر فعالياته التوعوية والتثقيفية في بلدة غازي غموق فوق جبال القوقاز.

جاءت هذه الفعاليات ضمن زيارة الأمين العام للمجلس، الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، للمشاركة في المؤتمر الدولي "آليات تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على القيم الروحية والأخلاقية التقليدية وتعزيزها" في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، محاج قلعة.

كما شارك المجلس في احتفالية "يوم الوالدة" التي عُقدت في المكتبة العامة، حيث وُزِعت مطبوعات المجلس الورقية والإلكترونية على الحاضرين، مع تقديمها إلى كبار الأئمة وحاكم البلدة، وتوزيع إصدارات المجلس بمسجد البلدة وتعريف الحضور بجهوده التوعوية.

وتخلل الجولة زيارة قبر محمد اليمني، الذي يعود نسبه إلى الإمام الحسين (رضي الله عنه)، علمًا بأن محمد اليمني انتقل من مصر إلى القوقاز في القرن التاسع الهجري لنشر الإسلام وتعزيز الفهم الصحيح له، ويُعتبر قبره شاهدًا على تاريخ انتقال الإسلام عبر العصور، إذ قاد ألف أسرة عربية واستقر في تلك المنطقة قبل أن يتوفى بالطاعون عام ٨٥٤ هجرية.

استقبال سفير سلطنة بروناي بالقاهرة والوفد المرافق له بمركز مصر الثقافي الإسلامي

استقبل الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، الأربعاء ٢٧ من نوفمبر، السفير بنجيران سالمين داود، سفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، والسيدة حرمه، والوفد المرافق له، وجمهرة من طالبات السلطنة وطلابها في مصر، وذلك بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أوضح وزير الأوقاف أن المركز يضم أكبر مسجد في العالم بعد الحرمين الشريفين، وهو صرح عظيم شيدته مصر ليكون هدية مصر إلى العالم أجمع، حاملًا قيم السماحة والتعاون والتراحم، وأنه سيصبح عما قريب منارة علمية إسلامية تصل أنوارها إلى كل آفاق الدنيا.

وأشار الوزير إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا إلى أبناء سلطنة بروناي الدارسين في الأزهر الشريف في ظل التعاون الوطيد والصداقة المشتركة بين فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين أخيه جلالة السلطان حسن البلقية، سلطان بروناي (يحفظهما الله)، مؤكدًا الحرص على توفير الرعاية والدعم اللازمين لهم ليعودوا إلى وطنهم وقد اكتسبوا العلم والمعرفة، ليكونوا علماء نافعين لبلادهم وللدنيا كلها.

واختتم وزير الأوقاف محاضرته في الطالبات والطلاب بوصايا نافعة وعبارات جامعة تتجلى في خمسة مبادئ، هي: احترام كل خلق الله، وإكرام كل إنسان على وجه البسيطة، وحفظ الأوطان، وزيادة العمران، والسمو بالإيمان، مختتمًا محاضرته باعتبار تلك الوصية الجامعة رسالةَ مصر والأزهر التي يعود بها الدارس إلى وطنه وينشر بها خيره.

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الأوقاف

استقبل السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمكتبه بمجلس الشيوخ. وقد رحب سيادته بوزير الأوقاف مشيدًا بدوره الوطني والدعوي والمجتمعي، وتجاذبا أطراف الحديث في مجالات تاريخية وعلمية.

حضر اللقاء السيد اللواء دكتور أ.ح. أسامة منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وعدد من السادة النواب؛ والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

وزير الأوقاف يبحث مع مفتي الجمهورية تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير الأوقاف، مع فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ـ رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، سبل تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، وذلك في لقاء ودي بمقر الدار.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور دار الإفتاء المصرية في ضبط الفتوى والخطاب الإفتائي بما يتناسب مع قضايا العصر، مؤكدًا أهمية التكامل بين مكونات المؤسسة الدينية لتحقيق رسالة الإسلام السامية.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون مع دار الإفتاء في مجالات متعددة، وبخاصة في نشر القيم الأخلاقية والوطنية وبناء الوعي الديني المستنير.

وأعرب فضيلة المفتي عن تقديره لزيارة وزير الأوقاف، موضحًا أن التعاون بينهما يؤكد وحدة الهدف، ويعزز نشر الفكر الأزهري الوسطي؛ كما وألمح إلى أن تكامل الجهود بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف يُسهم في مواجهة الأفكار المغلوطة والتطرف الفكري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعد ركيزة أساسية في دعم الاستقرار المجتمعي وبناء الإنسان.

واتفق الطرفان على استمرار التعاون المثمر بين دار الإفتاء ووزارة الأوقاف لتحقيق التكامل في العمل الدعوي والإفتائي، بما يدعم جهود نشر الوسطية الأزهريّة ويُعزز الوعي المجتمعي على المستويات كافة.

إعلان أسماء ١٠٠٠ ناجح في مسابقة العمال

اعتمد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الخميس ٢٨ من نوفمبر أسماء ١٠٠٠ عامل من الناجحين في مسابقة العمال لعام ٢٠٢٣م (تعاقد)، وأعلنت الوزارة توزيع الناجحين على المديريات المختلفة في جميع المحافظات.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب، ودعمهم للإسهام في بناء الوطن. وأوضحت الوزارة أن هذه المسابقة تؤكد حرصها على تعزيز كوادرها البشرية بما يضمن تحقيق رسالتها الدعوية والخدمية بكفاءة.

وشدد وزير الأوقاف على أن اختيار العمال جاء وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به هؤلاء العاملون في الحفاظ على المساجد والارتقاء بخدماتها، وأكد أن الوزارة تسعى دائمًا إلى دعم العاملين لديها وتوفير بيئة عمل تحفزهم على أداء واجباتهم بأفضل صورة ممكنة.

أنشطة وزارة الأوقاف:

يعرض المركز الإعلامي بالأوقاف إحصائية بأنشطة الوزارة، وهي كما يلي:

أولًا: في مجال الأنشطة القرآنية

عقد ٧٤٩٨ مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ، وعقد ٧٥٦٥ مجلسًا لبرنامج صحح قراءتك، وأمسية ابتهالية.

ثانيًا: في مجال الأنشطة الدعوية

نفذت وزارة الأوقاف ١٣٢ مجلس فقه، وإقراء، وإفتاء للواعظات، وكراسي العلماء، و١١٣٤ درسًا منهجيًا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًا، وقافلة دعوية، إلى جانب تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل في ٢١٤٦٧ مسجدًا بجميع المديريات، وتنفيذ ٥٣٨٥ ندوة ثقافية وعلمية ومنبرًا ثابتًا، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.

ثالثًا: في مجال عمارة المساجد

افتتحت وزارة الأوقاف ٢٤ مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها ١٦ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، وثمانية مساجد صيانة وتطويرًا.

رابعًا: في مجال البر وخدمة المجتمع

وزعت الأوقاف ستة أطنان من لحوم أضاحي الوزارة في محافظات قنا، والأقصر، وأسوان، ليصل إجمالي المُوزّع من يوم ٢٠ من يونيو ٢٠٢٤، إلى تاريخه ٢٩٩ طنًّا من اللحوم.