انت الأن تتابع خبر "تفويلتك زادت كام؟".. اسعار البنزين اليوم السبت 30-11-2024 (بعد التسعيرة الاخيرة) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نرصد لكم اسعار البنزين اليوم السبت 30-11-2024 بعد قرار “التسعير” الذي صدر عن لجنة التسعير التلقائي لمواد البترول التابعة لوزارة البترول والطاقة المتجددة في أكتوبر الماضي فقد تفاوت أسعار المواد البترولية وفقا للتسعيرة الجديدة حيث سجل بنزين 92 في محطات الوقود اليوم نحو15.25 جنيه للتركما وصل بنزين 80 في محطات الوقود اليوم نحو 13.75 جنيه للتر

اسعار البنزين اليوم

نستعرض معكم اسعار البنزين اليوم السبت 30-11-2024 كما سنعرض لكم اسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل اليوم نظرا لكثرة البحث من قبل الكثيرين من المصريين وخاصة السائقين وأصحاب السيارات استكمل معنا .

اسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

وفى سياق متصل للحديث عن اسعار البنزين اليوم فاننا سنعرض لكم الان اسعار البنزين والسولار في مصر اليوم وقد جاءت كالاتى..

بنزين 95 في محطات الوقود اليوم نحو 17 جنيها للتر.

بنزين 92 في محطات الوقود اليوم نحو15.25 جنيه للتر.

بنزين 80 في محطات الوقود اليوم نحو 13.75 جنيه للتر.

السولار في محطات الوقود اليوم نحو 13.50 جنيه للتر.

الكيروسين في محطات الوقود اليوم نحو 13.50 جنيه للتر.

المازوت المورد لباقي الصناعات في محطات الوقود اليوم نحو 9500 جنيه للطن.

سعر غاز تموين السيارات بعد الزيادة الأخيرة في محطات الوقود اليوم نحو 7 جنيهات للمتر المكعب.

اسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل اليوم

استكمالا للحديث عن اسعار البنزين اليوم فاننا سنعرض لكم الان اسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل اليوم السبت 30نوفمبر 2024

فقد جاءت أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل اليوم الشريحة الأولى: