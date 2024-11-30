لجنة الصحة والسكان بقومى المرأة تزور مستشفى الشرطة بالعجوزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - فى اطار حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد آلمرأة واستكمالا للتعاون المثمر بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية المصرية ، قامت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومى للمرأة

برئاسة الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس ومقررة اللجنة بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة ، برفقة كل من الدكتورة دينا شكرى والدكتورة شيربن غالب،و الدكتورة إيمان على حسين والدكتورة إيمان الحسنى،والدكتورة هدير القفاص.

وكان فى إستقبال وفد المجلس اللواء محمد عبدالله مدير الخدمات الطبية و اللواء منال عاطف مساعد الوزير لحقوق الانسان ،و مديرالمستشفى ،وطبيبات ومجموعة من شباب و شابات أطباء و علاج طبيعي وتمريض الشرطة.

تناول اللقاء عرض للخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية للمرأة من خلال أنشطة القطاع ، وسبل دعم النساء فى مناطق الصراعات مع توضيح أهمية التغذية العلاجية.

وأشاد المجلس بجهود وزارة الداخلية خلال فترة حملة ال١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة حيث قامت الوزارة باتاحة الكشف المجانى للنساء لمدة ثمان أيام، بجانب تقديم خدمات قوافل طبية مجانية .