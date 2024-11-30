رئيس الوزراء: الدولة تمنح قطاع الصحة اهتماما كبيرا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المنشآت الصحية فى محافظتي الجيزة والقاهرة؛ وذلك في إطار متابعة أداء المنظومة الصحية، وأعمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة، بالإضافة إلى الاطمئنان على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان.

وتشمل جولة الدكتور مصطفى مدبولي مستشفييْ "أم المصريين العام"، و"بولاق الدكرور العام" بمحافظة الجيزة، ويرافقه خلالها المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ومن المقرر تفقد مستشفيات: "أورام دار السلام (هرمل)"، و"بولاق أبوالعلا"، و"معهد ناصر" بمحافظة القاهرة، ويرافقه خلالها الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد مستشفى "أم المصريين العام"، وعقب وصوله، أكد أن الدولة تمنح قطاع الصحة اهتماما كبيرا سعياً لتوفير مختلف الخدمات الصحية للمواطنين، والعمل المستمر على النهوض بمستوى جودتها، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إقامة وتطوير المنشآت الصحية، من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف المرجوة.

وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك اهتمامًا كبيرًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في صدارة الأولويات لدى الدولة دائما لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الصحية المستدامة، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطية جميع المواطنين وأسرهم تحت مظلة هذه المنظومة.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار نبذة عن المشروعات الصحية المُنفذة والجاري تنفيذها منذ عام 2014 حتى عام 2024، التي بلغ عددها 1219 مشروعا في 27 محافظة بتكلفة إجمالية 177 مليار جنيه، منها 24 مشروعا تم تنفيذها في 11 محافظة منذ عام 2022 إلى 2024 بتكلفة قدرها 7.34 مليار جنيه، مضيفا أن عدد المشروعات المتوقع الانتهاء منها في العام المالي (2024-2025) في 11 محافظة تبلغ 20 مشروعا بطاقة استيعابية 2649 سريرا بتكلفة 10.7 مليار جنيه.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن خطة (2024-2025) تتضمن 54 مشروعا في 24 محافظة لإضافة 10 آلاف و529 سريرا، بتكلفة 60.3 مليار جنيه، منوها إلى أن خطة المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل ستضم محافظات (دمياط، وكفر الشيخ، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء) وتتضمن تطوير 11 مستشفى وإنشاء 19 مستشفى جديدا بطاقة استيعابية 5 آلاف و405 أسرّة، واستكمال الأعمال الإنشائية بالمستشفيات المدرجة بالخطة، ليصل عدد المستشفيات إلى 65 مستشفى بسعة 10 آلاف و517 سريرا، بالإضافة إلى إنشاء 534 وحدة ومركز رعاية أولية بتكلفة تقدر بـ 115 مليار جنيه، شاملة التجهيزات الطبية وغير الطبية.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن الوصف الوظيفي لكل مستشفى من المستشفيات التي سيتم تفقدها، وكذا مراحل التطوير ومعدل الإنجاز في مشروعات الإنشاءات الجديدة، ومواعيد الانتهاء من كل مشروع.

وفي أثناء زيارته مستشفى "أم المصريين العام"، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار لرئيس مجلس الوزراء أنه جار تنفيذ مبنى جديد للمستشفى، من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفى هذا السياق، شرح ممثل الهيئة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع أعمال التطوير ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وما يتضمنه من إنشاء مبني جديد سعة 287 سريرا، وكذا إنشاء مبني للعيادات الخارجية، وغرفة محولات ومولد، وخزان لمياه الشرب والاطفاء، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير 7 مبان أخري، لافتا إلى أن أعمال التطوير بدأت في أغسطس الماضي، ومن المقرر أن تستغرق 24 شهرا.

وخلال الجولة فى أرجاء المستشفى، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية : انضمام المبنى الجديد بعد الانتهاء من تنفيذه، من شأنه أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 403 أسرّة، بينها 306 أسرّة بالقسم الداخلي، و53 سرير عناية مركزة، و10 أسرّة عناية مركزة أطفال، و22 عناية مركزة أطفال حديثي الولادة، و12 حضانة أطفال، بالإضافة إلى 23 وحدة غسيل كلوي، و37 عيادة خارجية، و10 غرف عمليات، وغرفتي ولادة قيصرية، و4 أكشاك ولادة طبيعية.

وفى ختام الجولة التفقدية لمستشفى أم المصريين، أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ أعمال التطوير للمباني القائمة بالتوازي مع تنفيذ عمليات الإنشاء الجديدة، وذلك سعياً لرفع جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة من خلالها للمواطنين، موجها محافظ الجيزة بضرورة تطوير شبكة المرافق والطرق المحيطة والمؤدية للمستشفى، لتتواكب مع أعمال التطوير والتوسعة القائمة.