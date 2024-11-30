وزير الرى : يتابع موقف نوعية المياه بعدد من المواقع وتطبيق اشتراطات الوزارة فيما يخص نوعية المياه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً -

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف نوعية المياه بعدد من المواقع على نهر النيل .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية ، والتماشي مع التوجهات العامة للدولة للإرتقاء بالصناعة المصرية إنعاكساً لرؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأشار إلى أهمية الحفاظ على المصانع التى تستخدم المياه فى دورات تشغيلها والتى يتم سحبها من المجارى المائية ، مع المتابعة الدائمة لكميات المياه التى يتم سحبها من هذه المصانع وأيضا نوعية المياه المنتجة منها لضمان الحفاظ على نوعية المياه بالمجارى المائية المحيطة .