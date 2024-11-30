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وزير الرى : يتابع موقف نوعية المياه بعدد من المواقع وتطبيق اشتراطات الوزارة فيما يخص نوعية المياه

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً -  

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف نوعية المياه بعدد من المواقع على نهر النيل .

 

 

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية ، والتماشي مع التوجهات العامة للدولة للإرتقاء بالصناعة المصرية إنعاكساً لرؤية مصر ٢٠٣٠ .

 

 

وأشار إلى أهمية الحفاظ على المصانع التى تستخدم المياه فى دورات تشغيلها والتى يتم سحبها من المجارى المائية ، مع المتابعة الدائمة لكميات المياه التى يتم سحبها من هذه المصانع وأيضا نوعية المياه المنتجة منها لضمان الحفاظ على نوعية المياه بالمجارى المائية المحيطة .

 

 

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة قيام أجهزة الوزارة بمتابعة نتائج التحايل لعينات مياه السيب النهائي للصرف الصناعي ومياه التبريد لتلك المصانع حفاظا على الصناعة الوطنية .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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