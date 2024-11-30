رئيس الرعاية الصحية يبحث التعاون مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات لدعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات يُسلم رئيس هيئة الرعاية الصحية شهادة الجائزة الذهبية في الاستدامة الصحية والتوعية والمسئولية المجتمعية بعد فوز الهيئة بها تقديرًا لجهودها المتميزة

رئيس هيئة الرعاية الصحية يناقش مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات استعدادات الاجتماعات المقبلة للاتحاد المقرر عقدها في الهند نهاية فبراير 2025

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نتطلع لاستضافة المنتدى الـ49 للاتحاد الدولي للمستشفيات في مصر عام 2026 ومصر أصبحت وجهة رائدة في الرعاية الصحية إقليميًا وعالميًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف مزيدًا من التعاون مع الاتحاد لاستمرار تطوير الخدمات العلاجية ونقل الخبرات المتقدمة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل الممارسات العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تعزيز التعاون مع الاتحاد ومركز جنيف للاستدامة لدعم الاستدامة والابتكار في الرعاية الصحية، ويؤكد: نحرص على الشراكة مع المؤسسات الصحية العالمية لتطوير النظام الصحي

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات يعرب عن سعادته بالمشاركة في الملتقى السنوي الخامس للهيئة ويتطلع للعديد من الزيارات لمصر والمنشآت الصحية التابعة للهيئة وتعميق التعاون في الفترات القادمة

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات: العالم يلمس تطورًا سريعًا في الرعاية الصحية بمصر وهيئة الرعاية الصحية تقدم نموذجًا يحتذى به في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع الدكتور رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة الذي انعقد تحت شعار "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية" احتفاءً بمرور خمس سنوات على الإطلاق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ناقش الدكتور السبكي مع الدكتور لافاتار سبل تعزيز التعاون لدعم تطوير نظم الرعاية الصحية في إفريقيا وإقليم شرق المتوسط، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في مصر. كما قام الدكتور لافاتار بتسليم الدكتور السبكي شهادة الجائزة الذهبية في الاستدامة الصحية والتوعية والمسئولية المجتمعية، بعد فوز الهيئة بها تقديرًا لجهودها المتميزة في مجالات الاستدامة والرعاية الصحية.

كما تم التطرق إلى استعدادات الاجتماعات المقبلة للاتحاد الدولي للمستشفيات، والتي من المقرر أن تُعقد في الهند نهاية فبراير 2025. وأعرب الدكتور السبكي عن تطلعه لاستضافة المنتدى الـ49 للاتحاد في مصر عام 2026، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة رائدة في مجالات الرعاية الصحية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وفي سياق التعاون المستقبلي، أكد الدكتور السبكي على أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد لاستمرار تطوير الخدمات العلاجية، ونقل الخبرات المتقدمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل الممارسات العالمية. كما أشار إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد ومركز جنيف للاستدامة في سويسرا لدعم مبادرات الاستدامة في الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار، مع التأكيد على حرص الهيئة على الشراكة مع المؤسسات الصحية العالمية لتطوير النظام الصحي.

من جانبه، أعرب الدكتور رونالد لافاتار عن سعادته بالمشاركة في الملتقى السنوي الخامس للهيئة، مؤكدًا تطلعه للعديد من الزيارات لمصر والمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الفترات القادمة لتعميق التعاون المشترك. وأشاد الدكتور لافاتار بالتطور السريع الذي تشهده الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت نموذجًا يحتذى به في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

حضر اللقاء الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، مديرة إدارة التعاون الدولي، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي.