سويلم يتابع موقف نوعية المياه بعدد من المواقع وتطبيق اشتراطات الوزارة فيما...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 09:33 صباحاً - الدكتور سويلم : الحرص على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة ، والتماشي مع التوجهات العامة للدولة للإرتقاء بالصناعة في مصر

- أهمية الحفاظ على المصانع الوطنية المصرية مع المتابعة الدائمة لكميات المياه التى يتم سحبها ونوعية المياه المنتجة منها

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف نوعية المياه بعدد من المواقع على نهر النيل .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتبناها الدولة المصرية ، والتماشي مع التوجهات العامة للدولة للإرتقاء بالصناعة المصرية إنعاكساً لرؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأشار سيادته إلى أهمية الحفاظ على المصانع التى تستخدم المياه فى دورات تشغيلها والتى يتم سحبها من المجارى المائية ، مع المتابعة الدائمة لكميات المياه التى يتم سحبها من هذه المصانع وأيضا نوعية المياه المنتجة منها لضمان الحفاظ على نوعية المياه بالمجارى المائية المحيطة .

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة قيام أجهزة الوزارة بمتابعة نتائج التحايل لعينات مياه السيب النهائي للصرف الصناعي ومياه التبريد لتلك المصانع حفاظا على الصناعة الوطنية .