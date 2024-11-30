التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024: الفرق بين الفرد والأسرة في كراسة الشروط

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حتى يوم 24 ديسمبر المقبل، حيث توفر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 78،730 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، سواء كانت جاهزة للتسليم أو سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا.

الفرق بين الفرد والأسرة في كراسة شروط الإسكان الاجتماعي

تشير كراسة شروط الإسكان الاجتماعي إلى وجود فرق في التعريفات بين "الفرد" و"الأسرة"، وذلك لتحديد الفئات المستحقة والشروط التي يتعين توافرها عند التقديم. إليك التفاصيل:

الفرد: يشمل الحالات الاجتماعية التالية:

الأعزب

المطلق (لا يعول)

المطلقة (لا تعول)

الأرمل (لا يعول)

الأرملة (لا تعول)

الأسرة: تشمل الحالات الاجتماعية التالية:

المتزوج (يعول أو لا يعول)

الأرملة (تعول)

الأرمل (يعول)

المطلقة (تعول)

المطلق (يعول)

حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

لحجز شقة ضمن الإسكان الاجتماعي، يجب على المتقدمين شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، ودفع مقدم جدية حجز قدره 20 ألف جنيه للمحافظات أو 30 ألف جنيه للمدن الجديدة، بالإضافة إلى مصروفات إدارية قدرها 355 جنيهًا، يتم دفعها من خلال مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات التي يتم طرح الوحدات فيها.

كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

بعد شراء كراسة الشروط، يجب على المتقدم تسجيل طلبه عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويتم ملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة لتكملة عملية الحجز.