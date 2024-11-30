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مواعيد قطارات بنها - طنطا اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات بنها - طنطا اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زاد اهتمام المواطنين في مصر بمواعيد قطارات السكك الحديدية، وخاصة خط "بنها - طنطا"، حيث شهدت محركات البحث عبر "جوجل" ارتفاعًا كبيرًا في عمليات البحث عن هذه المواعيد. 

وفيما يلي نستعرض جدول مواعيد قطارات هذا الخط، والذي يربط بين محطات بنها بمحافظة القليوبية ومحطة طنطا في محافظة الغربية، مع بداية تطبيق التوقيت الشتوي.

محطات قطارات خط بنها - طنطا

يشمل خط "بنها - طنطا" عدة محطات رئيسية وفرعية مثل:

  • بنها (محطة الانطلاق)
  • قويسنا
  • بركة السبع
  • طنطا (محطة الوصول)

جدول مواعيد قطارات "بنها - طنطا" اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

قطار رقم 901

  • القيام: 08:52 ص
  • الوصول: 09:27 ص

قطار رقم 1015

  • القيام: 09:10 ص
  • الوصول: 09:40 ص

قطار رقم 1109

  • القيام: 09:16 ص
  • الوصول: 10:13 ص

قطار رقم 967

  • القيام: 10:16 ص
  • الوصول: 11:00 ص

قطار رقم 911

  • القيام: 10:42 ص
  • الوصول: 11:16 ص

قطار رقم 1211

  • القيام: 11:11 ص
  • الوصول: 11:55 ص

قطار رقم 15

  • القيام: 01:02 م
  • الوصول: 01:46 م

قطار رقم 949

  • القيام: 01:56 م
  • الوصول: 02:40 م

قطار رقم 1203

  • القيام: 02:11 م
  • الوصول: 03:16 م

قطار رقم 919

  • القيام: 03:07 م
  • الوصول: 03:51 م

قطار رقم 915

  • القيام: 03:52 م
  • الوصول: 04:27 م

قطار رقم 21

  • القيام: 04:21 م
  • الوصول: 05:05 م

قطار رقم 923

  • القيام: 04:42 م
  • الوصول: 05:26 م

قطار رقم 807

  • القيام: 05:06 م
  • الوصول: 05:50 م

قطار رقم 23

  • القيام: 05:26 م
  • الوصول: 06:20 م

قطار رقم 3023

  • القيام: 05:40 م
  • الوصول: 06:10 م

قطار رقم 925

  • القيام: 06:57 م
  • الوصول: 07:40 م

قطار رقم 809

  • القيام: 07:11 م
  • الوصول: 07:55 م

قطار رقم 3009

  • القيام: 07:48 م
  • الوصول: 08:18 م

قطار رقم 969

  • القيام: 08:06 م
  • الوصول: 08:50 م
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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