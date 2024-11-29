الرئيس السيسى يحقق أمنية "أنس" أصغر مشترك وينضم لـ كابيتانو مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - حقق الرئيس عبد الفتاح السيسى أمنية الطفل "أنس" صاحب الـ12 عاما بالانضمام إلى برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثالث المذاع على قنوات أون تايم سبورتس.

وأنس هو طفل من أسوان، وهو أصغر مشترك في هذا الموسم بعامين عن باقى المشتركين، بعدما طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسى هذا الطلب عندما سلم عليه داخل المقصورة الرئيسية، بعد حضن أبوى من الرئيس لأنس، وذلك خلال حفل اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية.

وانضم أحمد حسن "الصقر" وعصام الحضرى وشريف عبد الفضيل ومحمد صلاح لتدريب فرق كابيتانو في الموسم الثالث، بالإضافة إلى الثنائى طارق السيد وسارة حسنين من الموسم الماضى.

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" الذى انطلق موسمه الثالث مساء الخميس، منح أبناء المحافظات فرصة ذهبية لإبراز مواهبهم والانضمام للأندية الكبرى وتحقيق أحلامهم.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.