باحث سياسي: حزب الله قدم تنازلات لوقف إطلاق النار على رأسها نزع سلاحه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - قال أسعد بشارة، الباحث السياسي، إن هناك تأثيرا لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف الحرب في لبنان، ولكن ليس بالتأثير الحاسم، موضحًا إن إسرائيل اتخذت قرار وقف إطلاق النار لأن الضغط العسكري على حزب الله مكنها من تحقيق جزءًا هامًا من أهدافها.

وأضاف «بشارة» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في حال تمت قراءة البنود الثلاثة عشر لاتفاق وقف إطلاق النار، سيظهر نوعًا من التنازلات الكبرى لحزب الله، لا سيما وأن الحزب قبل بنزع السلاح الكامل من جنوب نهر الليطاني، وهناك تحديد بالتفصيل الممل، للجهات التي يخول لها حمل السلاح، ونصت الاتفاقية على أن يكون الجيش اللبناني وأجهزة الأمن العالم والأمن الداخلي والأمن العام والجمارك والشرطة البلدية هم من يحملون السلاح فقط.

وأوضح الباحث السياسي، أن نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني الذي كان مفوض من حزب الله في التفاوض، وافق على نزع سلاح حزب الله كما وافق نواب الحزب على ذلك.