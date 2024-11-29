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عاجل - زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية بيانا مساء اليوم، تحدث فيه عن تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات المصرية.

وقال معهد الفلك في بيان أصدره الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصدت اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 710 كلم عن القاهرة، مضيفا أن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وكان عمقها 42 كم.

زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

وأضاف معهد الفلك أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزهة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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