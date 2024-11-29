dmc تعلن انطلاق برنامج "Gen z" بداية من 6 ديسمبر (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 06:33 مساءً - أذاعت قناة dmc البرومو الخاص ببرنامج " GEN_Z" للإعلامي أحمد فايق، مشيره إلى انطلاقه بداية من يوم 6 ديسمبر المقبل.

ويظهر في برومو البرنامج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي حرص على حضور، تصوير حلقة لبرنامج (Gen z)، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الشركة المتحدة على رأسهم الدكتور أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة، وسيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة، ونشوى جاد، رئيس مجلس إدارة واتش ات.

يذكر أن برنامج (Gen z) هو برنامج لريادة الأعمال والبحث العلمي خاص لطلاب الجامعات يقدمه الإعلامي أحمد فايق، يشارك فيه طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجيا، حيث شارك في المسابقة بمرحلتها الأولى 25 ألف طالب تسابقوا للحصول على دعم قيمته 100 مليون جنيه، مقسمة إلى 50 مليون جنيه مقدمة من صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، و50 مليونا من صندوق تحيا مصر، ويشارك في لجنة التحكيم مجموعة كبيرة من العلماء ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى، وسوف تذاع الحلقة قريبا على شاشة قناة دي إم سي ومنصة واتش ات.