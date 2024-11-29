نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات السكنية سكن لكل المصريين 5 لجميع الفئات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع انطلاق حجز سكن الوحدات السكنية، تساءل الكثير عن المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات السكنية سكن لكل المصريين 5، وقد أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي، أنه يتوجب رفع المستندات المطلوبة للتمكن من التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي الجديدة في مشروع سكن لكل المصريين 5، وقد تم فتح باب التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وسنوضح كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات السكنية سكن لكل المصريين 5

وكشفت وزارة الاسكان الاجتماعي، المستندات المطلوبة للتمكن من التقديم على الوحدات السكنية سكن لكل المصريين 5، وتختلف تلك الوحدات بين الفئات المختلفة، وجاءت للمتزوج

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

صورة عقد الإيجار أو إيصال الغاز أو إيصال الكهرباء.

توقيع الإقرار المرفق بكراسة الشروط وتقديمها مع المستند.

استمارة الحجز ويتم توضيح بها المدينة التي تريد الحجز بها.

تقديم شهادة مفردات الراتب.

قيد عائلي مميكن.

تقديم قسيمة زواج مميكنة.

برنت تأمين.

تقديم شهادات ميلاد كمبيوتر للأبناء.

تقديم إيصال سداد قيمة جدية الحجز، وإيصال سداد كراسة الشروط

والأعزب يمكنه تقديم كافة تلك المستندات مع صورة بطاقته ولا يحتاج إلى تقديم قسيمة زواج أو شهادات ميلاد الأبناء.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الاسكان الجديدة للمطلقة والأرملة

ويمكن التقديم على الوحدات السكنية للنساء سواء المطلقات أو الأرامل التي تعول، ويجب تقديم المستندات التالية:

بالنسبة للأرامل تقوم بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة من إيصال الغاز أو الكهرباء، مع توقيع الإقرار وتقديم استمارة الحجز وشهادة مفردات الراتب وإيصال المرافق، ويجب تقديم بيان من المعاشات يوضح النفقة، وتقديم شهادة وفاة الزوج، وشهادات ميلاد الأبناء، وإرفاق إيصال سداد مبلغ جديدة الحجز مع إيصال سداد كراسة الشروط، أما المطلقات يجب تقديم المستندات المطلوبة مع الحرص على تقديم قسيمة الطلاق وشهادات ميلاد الأبناء.