أعرف ضوابط عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول الإعدادي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من ضوابط عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2025، والتي من مقرر عقدها في 18 يناير 2025، وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر
التعليم تعلن ضوابط عقد امتحانات الشهادة الاعدادية 2025
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،أن يكون العام الدراسي الجاري 2024/2025، وتعد الشهادة الإعدادية ختام مرحلة التعليم الأساسي، ولأهميتها في تأسيس الطلاب لما هو بعد انتهاء الشهادة الاعدادية، حيث يتوزع الطلاب بعد ذلك إلى نوعين من التعليم وهو التعليم العام والتعليم الفني، ولهذا ولأهميتها فقد أرسلت الوزارة خطاب لجميع المديريات التعليمية يتضمن الضوابط الخاصة بعقد امتحانات الشهادة الاعدادية وهذه الضوابط هي:-
- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تغطي أسئلة الامتحان كل أجزاء المنهج في الفصل الدراسي الأول.
- الابتعاد عن أية أسئلة أو موضوعات ذات صبغة سياسية أو حزبية أو خلافية.
- تطبيق مقترح نظام البوكليت والذي يتضمن أسئلة الامتحان والإجابة في ورقة واحدة وهذه يكون حسب ظروف كل مديرية تعليمية.
- التشديد على كل الطلاب والمعلمين بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة.
- تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة بحيث يتم تسليم الأوراق في كل لجنة قبل موعد الامتحانات بوقت مناسب، ولا يتم فتح المظاريف إلا في تمام الساعة التاسعة إلا خمس دقائق.
- التنبية على السادة رؤساء اللجان بعدم قيام معلم المادة بالملاحظة يوم انعقاد المادة التي يقوم بتدريسها وان يكون احتياطيًا في ذلك اليوم.
- يتم الانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن في كل محافظة.
- السرية التامة في عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج أية نتيجة إلا بعد أن يتم اعتماد النتيجة من خلال السيد المحافظ.
- يتم تطبيق نشرة الموانع الخاصة بإشتراك السادة القائمين على عملية الامتحانات بكل دقة.