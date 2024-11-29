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أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب نهاية العام الدراسي للفصل الدراسي الأول، زادت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، حول موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم، عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد. امتحانات الصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 للفصل الدراسي الأول. كجزء من استعدادات الوزارة لتنظيم سير العملية التعليمية وضمان إجراء الامتحانات في أجواء منظمة وملائمة لجميع الطلاب في مختلف أنماط المدارس

تم تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول أن تبدأ امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية يوم 11 يناير 2025، أما امتحانات الشهادة الإعدادية من المقرر انطلاقها في 18 يناير 2025.

وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 يناير 2025.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في الفترة الأولى من اليوم، بينما تخصص الفترة الثانية لامتحانات الصف الأول الثانوي العام، مع توفير فاصل زمني مدته نصف ساعة بين الفترتين.

كما ستنطلق امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي إلى جانب امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 يناير وحتى 16 يناير 2025.



موعد امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2024

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2024-2025 اعتبارا من يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 يناير 2025: