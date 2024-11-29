أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع السنوى الرابع لتنسيق شئون المكون الشرطى بالإتحاد الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:35 مساءً - فى إطار الدور المحورى للشرطة المصرية فى صون الأمن والسلم الدوليين خاصة على مستوى القارة الأفريقية.. فقد إضطلعت أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب و التنمية" بتنظيم الإجتماع السنوى الرابع لتنسيق شئون المكون الشرطى بالإتحادالأفريقى بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأفريقى خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024، وذلك بحضور 35 مشاركاً من ممثلى (مفوضية الإتحاد الأفريقى – التجمعات الأفريقية – الجهات المانحة والشريكة – مهام عمليات دعم السلام الأفريقية – الضباط المصريين المعنيين بملف حفظ السلام).

يستهدف هذا الإجتماع تعزيز التنسيق والإتصال والتعاون والتشاور المتكامل بين كلٍ من (المكونات الشرطية لمفوضية الإتحاد الأفريقى - عناصر التخطيط الإقليمية للقوة الأفريقية الجاهزة - إدارة عمليات دعم السلام وفريق الإتحاد الأفريقى للدعم الإستراتيجى الشرطى) وصولاً إلى تنمية قدرات الكوادر الشرطية الأفريقية المنوط بها المشاركة بعمليات دعم السلم والتى يقودها الإتحاد الأفريقى أو يدعمها من خلال القوة الأفريقية الجاهزة.

وقد كان فى إستقبال الوفود اللواء مساعد وزير الداخلية- رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات كلية التدريب والتنمية ، والذى نقل خلال كلمته تحيات السيد وزير الداخلية والذى يولى فعاليات الإجتماع إهتماماً بالغاً مؤكداً حرص سيادته على مد جسور التواصل مع الإتحاد الأفريقى إيماناً من وزارة الداخلية المصرية بأهمية التعاون الدولى الأمنى فى مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية والأفريقية المشاركين فى عمليات حفظ ودعم السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى.

استعرض سيادته خلال كلمته مساهمات وزارة الداخلية المصرية فى عمليات حفظ السلام تحت رايتى منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى ، وكذا الجهود التى تضطلع بها أكاديمية الشرطة نحو تقديم كافة أوجه الدعم لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مختلف مجالات العمل الأمنى ، وكذا دور المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فى تدريب وبناء قدرات كوادر حفظ ودعم السلام على المستويات الوطنية والقارية والدولية.

أعرب اللواء ركن - الأمين التنفيذى لقدرة إقليم شمال أفريقيا ، والسيدة مسئولة إدارة التخطيط الشرطى بمفوضية الإتحاد الأفريقى خلال كلماتهم عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى (أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام") موضحين أن تنظيم هذا الإجتماع يأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع مصر والإتحاد الأفريقى ، مؤكدين على تقديرهم للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام ، مشيدين بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحورى والفاعل فى دعم الإستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية، مشيرين إلى تطلع الإتحاد الأفريقى لتعزيز آليات التعاون المُشترك خاصة فى المجالات التدريبية التى تتوافق مع متطلبات بعثات دعم السلام.

أعرب أعضاء الوفود عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية المصرية متمثلة فى أكاديمية الشرطة (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام) على حفاوة الإستقبال متمنين تحقيق المزيد من أوجه التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.