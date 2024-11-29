دوت الخليج تهنئ الدكتور محمد دياب لترقيته لدرجة أستاذ مساعد اللغة الإسبانية

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أحمد جودة - القاهرة -



تهنئ أسرة تحرير دوت الخليج، عنهم الكاتب الصحفي أحمد الليموني، مدير التحرير، والزميلة إيرين هنري - رئيس القسم الدبلوماسي، الدكتور محمد السيد دياب، منسق برنامج اللغة الإسبانية - مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات - نائب مدير وحدة توكيد الجودة والاعتماد بكلية الألسن - جامعة المنيا، ولذلك بمناسبة صدور قرار ترقيته إلى درجة أستاذ مساعد بقسم اللغة الإسبانية، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية.

يذكر أن الدكتور محمد السيد دياب، حصل على عدد ٢ دكتواره في اللغة الإسبانية في الدراسات الأدبية عامي ٢٠٠٩، و٢٠١٧، وله العدد من الأبحاث والدراسات العلمية في تاريخ الأدب الإسباني.