اعلام بئر العبد ينظم ندوة توعوية وتثقيفية حول "الشباب والأمن القومي لمصر" بشمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:41 مساءً - نظم مجمع إعلام بئر العبد بشمال سيناء ندوة "الشباب والأمن القومي لمصر"، في ختام حملة أهمية المشاركة والتوعية بالمبادارت الرئاسية والتي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة.

حاضر بالندوة النائب سلامة سالم الرقيعى ، والشيخ السيد عودة اخد مشايخ ورموز قبيلة البياضية ، بحضور فضيلة الشيخ محمود سلامة مدير أوقاف بئر العبد، وعدد من مشايخ وعواقل قبائل بئر العبد بشمال سيناء، وعدد من شباب الخريجين وطلبة وطالبات المعهد الفنى الصناعى ببئر العبد.

وتحدث النائب سلامة الرقيعي حول الشباب هم والأمن القومى لمصر حيث أكد أن الشباب هم أمل الحاضر والأمل وعزة المستقبل، مؤكدا على أهمية دور الشباب فى حماية الأمن القومي لمصر وفى كافة الجوانب، وخاصة الأمن السياسي واهمية تفعيل دور الشباب للمشاركة السياسية والمساعدة على الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.

وفبما يتعلق بالأمن السياسي أشار الرقيعي إلى أن الشباب هم القوة الفعالة فى الاعداد للمهام التى تتكفل بحماية البلاد، وبجانب الأمن الاجتماعى ، لفت إلى دور الشباب فى الحفاظ على الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ السلم الاجتماعي وتنمية الوعى .

وأوضح النائب سلامه الرقيعي أن رعاية الوطن تتم من خلال الشباب حيث أنهم الفئة الأكثر نشاطاً وحيوية فى المجتمع وهم القادر ن على قدرة التحول الايجابي ويمتلكون القدرة على الابتكار والابداع فى المجالات المختلفة، والشباب هم القوة الأساسية فى القوات المسلحة والشرطة التى تحمى أمن البلاد وحدودها.

ولفت الرقيعي إلى دور الشباب الأساسى فى الدفاع عن الوطن ومواجهة المخاطر ، بصفة أن الشباب هم المحرك الرئيسي في التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الأعمال والمشاريع الابتكارية ، و هم القاعدة العريضة لقدرة العمل التى تسهم في بناء اقتصاد قوى ومستدامة.

وأكد الرقيعي على أن الشباب الواعى و المثقف يمكن أن يكون خط الدفاع الأول ضد الأفكار المتطرفة والشائعات، وهم المستقبل الذين سيواصلون بناء الدولة وتطويرها .

كما أوصى بضرورة تعزيز الانتماء الوطنى للشباب عن طريق إطلاق حملات توعوية والمشاركة فى الانشطة المجتمعية والسياسية.

وواسار الشيخ السيد عودة إلى ضرورة دعم المشروعات والأفكار الشبابية القائمة على التكنولوجيا الحديثة وإنشاء مراكز خاصة للمواهب الشابة .

وأكد فى نهاية الحديث على أن الشباب هم القلب النابض لمصر ومستقبلها والاستثمار فيهم وتوجيه طاقتهم نحو البناء والإبداع فهم ليسوا فقط واجبا وطنيا بل الحقيقة لتحقيق أمن مصر واستقرارها.

واختتمت اللقاء حنان معيقل مدير مجمع إعلام بئر العبد بأهمية الدور التوعوي والتثقيفى الذى تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية والصحية والتعليمية للنهوض بمصرنا وبسواعدنا إلى أرقى مراحل التنمية والبناء والأمن والامان تحت قيادتها السياسية .