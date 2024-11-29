ضبط 42463 مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 01:35 مساءً - تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (42463) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(1441) مخالفة السير بدون تراخيص.

(44) دراجة نارية مخالفة.

(26061) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(4) مخالفات موقف عشوائى.

(1343) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(31) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.