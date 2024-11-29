نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الفيوم ونقيب الإعلاميين يشهدان افتتاح وفعّاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدعوة من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، شهد النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، حفل افتتاح مهرجان الفيوم السينمائي الدولي في دورته الأولى وفعّالياته.

وقال نقيب الإعلاميين، إن إقامة هذا المهرجان على أرض الفيوم، هو خطوة رائعة لتجميع أكبر عدد من المبدعين من مختلف دول العالم؛ لتقديم إبداعاتهم الفنية والسينمائية من الأفلام القصيرة والطويلة في مجال البيئة.

وأضاف أن الفيوم محافظة لها تاريخ قديم منذ بدء العالم، ويعود لملايين السنين؛ فهي محافظة “أصل تاريخ الكون” بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

وأوضح الدكتور طارق سعدة، أن إدارة المهرجان استقبلت 150 فيلمًا تقريبًا من مختلف دول العالم للعرض خلال فعّاليات المهرجان، مشيرًا إلى أن الأفلام المختارة 8 أفلام طويلة و27 فيلمًا قصيرًا، منهم 20 فيلمًا للطلبة، بمشاركة من 16 دولة، تمثّل أربع قارات، هي: إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا الشمالية، مما يعكس التنوع الثقافي والفني الذي يتميز به المهرجان.

ووجّه الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الشكر إلى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد التوني على حفاوه وحُسن الاستقبال، وتمنّى التوفيق والنجاح لإدارة المهرجان.