المتحدة تقدم بودكاست ديني لمصطفى حسنى بعنوان «حدثني ربي» قريبًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - يقدم الداعية الإسلامي مصطفى حسني بودكاست ديني بعنوان "حدثني ربي"، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يعرض أسبوعيًا عبر "يوتيوب"، والمنصات المختلفة، ومن المقرر طرح أولى حلقاته قريبًا.

ويأتي بودكاست "حدثني ربي" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.

يذكر أن مصطفى حسني يقدم حاليًا على شاشة قناة on برنامج "أسوياء"، ويستعرض خلاله قصص وحكايات الصحابة والأشخاص الأسوياء حول الرسول، حيث بدأه باستعراض قصة سيدنا أبو بكر الصديق وحياته وسبب تسميته بـ "العتيق"، كما تحدث مصطفى حسني عن رحلة التعرف على "الأسوياء" وطريقة نشأتهم وخلفياتهم المختلفة، بالإضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى التي ناقشتها الحلقة.