«أرجوك بلاش» مع مهاب ماجد.. المتحدة تقدم بودكاست حول الصحة النفسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 11:33 صباحاً - تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بودكاست جديدا يهتم بالصحة النفسية، من تقديم دكتور مهاب ماجد، يحمل اسم "أرجوك بلاش"، وذلك في إطار سياسة الشركة بالاهتمام بالفضاء الرقمي ومخاطبة أجيال جديدة عبر السوشيال ميديا.

على أن يتناول مهاب ماجد أمورًا عديدة تخص الصحة النفسية بأسلوبه وطريقته المميزة التى اشتهر بها من خلال حساباته على السوشيال ميديا، وهو ما خلق له جماهيريه كبيره ممن يحرصون على الاستماع له.

ويأتي بودكاست "أرجوك بلاش" ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمي باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات، وتستثمر فيها المتحدة كل إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الإنفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبًا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي