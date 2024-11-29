17 بودكاست.. المتحدة تطلق أكبر وأضخم محتوى بودكاست في الشرق الأوسط على جميع المنصات قريبا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:35 صباحاً - تطلق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لأول مرة أكبر وأضخم محتوى بودكاست في الشرق الأوسط على جميع منصات البودكاست ويوتيوب.

يشمل المحتوى 17 بودكاست يضم أقوى النجوم وأشهر المؤثرين "كوميدي اجتماعي ديني، وصحة نفسية، وحكايات"، وتذاع حلقات جديدة كل أسبوع.

ويأتي أكبر وأضخم محتوى بودكاست ضمن خطة شاملة للشركة المتحدة لاقتحام عالم الإعلام الرقمية باستراتيجية جديدة تتناسب مع اهتمامات الشباب المصري في مختلف المجالات.

وتستثمر المتحدة كافة إمكانياتها الإعلامية لتحقيق هذه الغاية من خلال التعاون مع عدد كبير من الانفلونسرز ونجوم اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا المختلفة جنبا إلى جنب مع عدد كبير من الإعلاميين الشباب والوجوه الجديدة الصاعدة في الفضاء الرقمي.