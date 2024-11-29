التضامن الاجتماعي تستقبل وفد وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية للإطلاع على التجربة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - استقبلت وزارة التضامن الاجتماعي، وفداً من وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين للإطلاع على التجربة المصرية في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وترأس الوفد الأردني السيد صايل سهو الناصر مدير مديرية التنمية الاجتماعية بجنوب عمان، وضم كل من هيفاء أحمد الصالح رئيس قسم الحضانات بمديرية الأسرة والطفولة، وشيرين محمود المومنى رئيس قسم رعاية المسن والهائمين بمديرية الأسرة والطفولة، وآمنة موسى الربيحات مؤسسة الحسين الاجتماعية.

واستقبل الوفد الأردني بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفداً من مسؤولي التضامن الاجتماعي ضم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ورانيا عزت رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومنى الشبراوى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، وأميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الخارجية.

وشهد اللقاء استعراض سياسات واستراتيجيات عمل الوزارة، والتي تأتي في إطار رؤية مصر 2030، كما تم استعراض أحدث التجارب المصرية فى مجال الرعاية والحماية لكبار السن والأيتام ومنظومة الطفولة فى مصر وملف الكفالة والرعاية اللاحقة ورؤية التجربة الاردنية فى اطار تبادل الخبرات.

وتضمن برنامج الزيارة الذي نفذ على 3 أيام تنفيذ عدد من الزيارات شملت دار مسنين بيت العيلة بالتجمع الخامس، حيث تم الإطلاع على نموذج من الخدمات المقدمة لرعاية كبار السن استمعوا فيها إلى شرح تفصيلي حول البرامج المقدمة لهم، كما تم زيارة مركز خدمات الأسرة والطفولة المبكرة بالسادس من أكتوبر والتعرف على الخدمات المقدمة، كذلك تمت زيارة مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات والتعرف على الخدمات المقدمة لتأهيل ذوي الإعاقة والحضانات به، ومركز إعداد الأسر المنتجة، مشيدين بمستوى منتجات الأسر المنتجة.

كما تم زيارة حضانة النجوم الصغيرة بالقطامية كنموذج للحضانات التي تم تطويرها وتم مناقشة شراكة وزارة التضامن الاجتماعي مع المجتمع الأهلي في تنفيذ مشاريع الطفولة المبكرة وتدريب الميسرات ونشر الوعي الأسري بأهم خصائص المرحلة العمرية دون الرابعة وزيارة دار أيتام آل ياسر بالتجمع الخامس .

وتم خلال الزيارة عرض تجربة مصر في تطوير منظومة الأسر البديلة، والتي تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر والأسر الكافلة لهم، كما تم استعراض الشروط الواجب توافرها في الأسر الراغبة في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وخطوات وإجراءات الكفالة وما شهدته المنظومة من إنجازات كان من أهمها إتاحة تسجيل طلب كفالة الطفل من خلال الموقع الرسمي للوزارة وتخصيص خط ساخن للأسر البديلة.

كما تناولت الزيارة التعرف على مستهدفات برنامج تنمية الطفولة المبكرة بالوزارة في إطار مكون بناء الإنسان المصري .

وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد الأردني بما لمسوه من جهد وخدمات فى مجال الرعاية والحماية الاجتماعية وما يشهده ملف رعاية كبار السن من خدمات، كذلك ملف الطفولة، خاصة فيما يتعلق بمحور الكفالة والخطوات فى تطوير الحضانات المؤسسية والمنزلية لتقديم خدمة متميزة للطفل فى اطار الاستثمار فى البشر، كذلك منظومة رعاية ابناء مصر من الأيتام .