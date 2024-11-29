«فيفا» يستبعد الثنائي «صلاح ورونالدو» من قائمة The Best

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:37 صباحاً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب فى العالم (The Best) خلال العام الحالي 2024.

وشهدت قائمة المرشحين 11 لاعبا، حيث تصدر النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، قائمة أبرز المستبعدين.

وبجانب محمد صلاح، غاب أيضا النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، والبولندى روبرت ليفاندوفسكى، مهاجم برشلونة الإسباني.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم The Best كالتالي:

داني كارفاخال (إسبانيا)، ريال مدريد

إيرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي

فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، ريال مدريد

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن

جود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان/ريال مدريد

لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي

رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي

توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد (معتزل حالياً)

فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد



