حظك اليوم.. توقعات الابراج السبت 30-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 30-11-2024

مهنياً: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ.

صحياً: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.

حظك اليوم برج الثور السبت 30-11-2024

مهنياً: طاقتك الإبداعية والخلاقة التي تتمتع بها توظفها في الزمان والمكان المناسبين.

عاطفياً: لا تفتر على الشريك وكن أكثر تقرباً منه، التطورات الإيجابية في العلاقة تكون لمصلحتكما.

صحياً: تقتنع أخيراً أن للرياضة تأثيراً كبيراً في الوضع الصحي والنفسي، وهذا عامل إيجابي.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 30-11-2024

مهنياً: يثير هذا اليوم بعض النزاعات المهنية ويعلن عن تغيرات تحصل في هذا المجال.

عاطفياً: ينضم مارس إلى فينوس في برج الميزان، لكي يولد جواً أكثر رقة، يؤدي إلى بناء جسور العلاقة بالشريك.

صحياً: عارض مفاجئ يحبطك ويبقيك في حال من التراجع الصحي لن تتخلص منه بسرعة.

حظك اليوم برج السرطان السبت 30-11-2024

مهنياً: تخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك.

عاطفياً: مفاجآت سعيدة تطل برؤوسها في غضون أيام ولا سيما أن الأجواء صافية بينك وبين الشريك.

صحياً: تتخلص من حالة نفسية قلقة وتعيش حالاً من الفرح والسعادة تترك ارتياحاً لديك.

حظك اليوم برج الاسد السبت 30-11-2024

مهنياً: لا تتدخل في شؤون لا تعنيك، احذّرك من المتاعب والخصوم والحساد، ويسبب لك هذا اليوم حزناً وتشعر بالظلم والقهر.

عاطفياً: لن تكون بعض المشاكل عبئاً على العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تكون أكثر هدوءاً في تعاملك معه مستقبلاً.

صحياً: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد أفراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئ.

حظك اليوم برج العذراء السبت 30-11-2024

مهنياً: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك.

عاطفياً: الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى جيّد، بعد اللغط البسيط الذي ساد بينكما أخيراً.

صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف ممارسة الرياضة وخصوصاً المشي صباحاً.

حظك اليوم برج الميزان السبت 30-11-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرص مهمة تأتيك وذلك من أجل بلورة مشروع خلاّق، ويبشّرك أيضاً بنجاح قريب لم تكن تتوقعه، فثابر على تفوقك واجتهادك.

عاطفياً: الشريك هو أقرب الناس إليك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما، لكن أحذّرك من بعض العواصف التي تسبب نفوراً وجفاء بينكما.

صحياً: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب، أحسم أمرك.

حظك اليوم برج العقرب السبت 30-11-2024

مهنياً: أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك.

عاطفياً: تتمتع بثقة بالنفس وبقدرة على استيعاب الامور توصلاً الى تحقيق ما تصبو إليه عاطفياً، انه يوم حافل بالحظوظ.

صحياً: تشتد الضغوط وتعيش لحظات محرجة وصعبة، أنصح لك الانتباه للسلامة وعدم اثارة المشاكل والنزاعات.

حظك اليوم برج القوس السبت 30-11-2024

مهنياً: خفف من عصبيتك وتسرعك في الحكم على الآخرين قدر الإمكان، وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة .

عاطفياً: يوم مناسب للقيام بعمل مهم جداً يتطلب تعاوناً مع الشريك، فهو على أتمّ الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما يلزم.

صحياً: حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث.

حظك اليوم برج الجدي السبت 30-11-2024

مهنياً: يكافئك الحظ فتقدّم عملاً باهراً او تسمع خبراً ساراً، وتتوضح العديد من المسائل، وتنطلق في ورشة عمل وتجد ارضية صالحة للتفاهم والتقارب.

عاطفياً: تمرّ بيوم صعب مع الحبيب لكنه عابر ولا يكون له أثر كبير في مجرى العقلاقة، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما والعودة إلى سابق عهدكما.

صحياً: خير الأمور الوسط، فلا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان، حذار.

حظك اليوم برج الدلو السبت 30-11-2024

مهنياً: الأجواء راكدة تماماً، ويمكن أن تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما، لا تستعجل شيئاً، لكن لا تقبل شروطاً لا تعجبك.

عاطفياً: لا تحدد موقفاً غير مبني على معطيات واضحة تجاه الشريك لئلا تندم عليه لاحقاً، وإذا تشكو الرتابة في العلاقة أوضح له ذلك ليكون على بينة من الأمر.

صحياً: استرداد العافية والنشاط وقف على قرارك، فإذا كنت ترغب في ذلك ما عليك سوى تنظيم الأوقات المحددة لتناول وجباتك ونوعية المأكولات التي تفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الحوت السبت 30-11-2024

مهنياً: الظروف إيجابية تبشر بالتقدم والانجاز وكذلك الابداع، تنتصر في معاركك الحقيقية وتتوافر لك مشاريع مهمة لكي تصحح المسيرة وتهزم المنافسة.

عاطفياً: الظرف مؤات لتهدئة الخواطر ولجمع الشمل مجدداً، فلا خوف على العلاقة حتّى لو كانت متقلّبة.

صحياً: لا تجازف وحاول إيجاد مخارج لمشاكلك من دون تشنج، تحتاج الى الراحة والابتعاد عن الارهاق.