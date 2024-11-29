أخبار مصرية

حظك اليوم.. توقعات الابراج السبت 30-11-2024

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:36 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل السبت 30-11-2024

مهنياً: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: ظروف بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية، لكن عليك عدم الاستخفاف بأي طارئ.

صحياً: أمورك الصحية باتت في وضع يتطلب العلاج السريع قبل فوات الأوان.

حظك اليوم برج الثور السبت 30-11-2024

مهنياً: طاقتك الإبداعية والخلاقة التي تتمتع بها توظفها في الزمان والمكان المناسبين.

عاطفياً: لا تفتر على الشريك وكن أكثر تقرباً منه، التطورات الإيجابية في العلاقة تكون لمصلحتكما.

صحياً: تقتنع أخيراً أن للرياضة تأثيراً كبيراً في الوضع الصحي والنفسي، وهذا عامل إيجابي.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 30-11-2024

مهنياً: يثير هذا اليوم بعض النزاعات المهنية ويعلن عن تغيرات تحصل في هذا المجال.

عاطفياً: ينضم مارس إلى فينوس في برج الميزان، لكي يولد جواً أكثر رقة، يؤدي إلى بناء جسور العلاقة بالشريك.

صحياً: عارض مفاجئ يحبطك ويبقيك في حال من التراجع الصحي لن تتخلص منه بسرعة.

حظك اليوم برج السرطان السبت 30-11-2024

مهنياً: تخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك.

عاطفياً: مفاجآت سعيدة تطل برؤوسها في غضون أيام ولا سيما أن الأجواء صافية بينك وبين الشريك.

صحياً: تتخلص من حالة نفسية قلقة وتعيش حالاً من الفرح والسعادة تترك ارتياحاً لديك.

حظك اليوم برج الاسد السبت 30-11-2024

مهنياً: لا تتدخل في شؤون لا تعنيك، احذّرك من المتاعب والخصوم والحساد، ويسبب لك هذا اليوم حزناً وتشعر بالظلم والقهر.

عاطفياً: لن تكون بعض المشاكل عبئاً على العلاقة بالشريك، لكن يستحسن أن تكون أكثر هدوءاً في تعاملك معه مستقبلاً.

صحياً: تعيش تجربة مُربكة أو تقلق بشأن أحد أفراد العائلة جراء إصابته بوعكة صحية مفاجئ.

حظك اليوم برج العذراء السبت 30-11-2024

مهنياً: عوامل إيجابية وبنّاءة على الصعيد المهني، تترافق مع مستحقاتك المالية المحقة وتحقيق أهدافك.

عاطفياً: الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى جيّد، بعد اللغط البسيط الذي ساد بينكما أخيراً.

صحياً: حاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف ممارسة الرياضة وخصوصاً المشي صباحاً.

حظك اليوم برج الميزان السبت 30-11-2024

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى فرص مهمة تأتيك وذلك من أجل بلورة مشروع خلاّق، ويبشّرك أيضاً بنجاح قريب لم تكن تتوقعه، فثابر على تفوقك واجتهادك.

عاطفياً: الشريك هو أقرب الناس إليك، وهذا من أبسط قواعد العلاقة الناجحة بينكما، لكن أحذّرك من بعض العواصف التي تسبب نفوراً وجفاء بينكما.

صحياً: تميل إلى الإفراط في تناول الطعام، لكنك في الوقت نفسه تشعر بعقدة ذنب، أحسم أمرك.

حظك اليوم برج العقرب السبت 30-11-2024

مهنياً: أنجز أعمالك قبل أن تتكاسل وتفقد حيويتك واندفاعك وحماستك الزائدة، لقاء مع بعض رجال الأعمال يكون ناجحاً ويحمل فرصاً جديدة إليك.

عاطفياً: تتمتع بثقة بالنفس وبقدرة على استيعاب الامور توصلاً الى تحقيق ما تصبو إليه عاطفياً، انه يوم حافل بالحظوظ.

صحياً: تشتد الضغوط وتعيش لحظات محرجة وصعبة، أنصح لك الانتباه للسلامة وعدم اثارة المشاكل والنزاعات.

حظك اليوم برج القوس السبت 30-11-2024

مهنياً: خفف من عصبيتك وتسرعك في الحكم على الآخرين قدر الإمكان، وابتعد عن كل ما يوحي بروح المغامرة .

عاطفياً: يوم مناسب للقيام بعمل مهم جداً يتطلب تعاوناً مع الشريك، فهو على أتمّ الاستعداد للتعاون وتقديم كل ما يلزم.

صحياً: حافظ على واقعيتك وابحث وضعاً صحياً بطريقة ذكية وحكيمة ومنطقية، لا تتصرف بعناد وتشبث.

حظك اليوم برج الجدي السبت 30-11-2024

مهنياً: يكافئك الحظ فتقدّم عملاً باهراً او تسمع خبراً ساراً، وتتوضح العديد من المسائل، وتنطلق في ورشة عمل وتجد ارضية صالحة للتفاهم والتقارب.

عاطفياً: تمرّ بيوم صعب مع الحبيب لكنه عابر ولا يكون له أثر كبير في مجرى العقلاقة، صارحه لحل الأمور العالقة بينكما والعودة إلى سابق عهدكما.

صحياً: خير الأمور الوسط، فلا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان، حذار.

حظك اليوم برج الدلو السبت 30-11-2024

مهنياً: الأجواء راكدة تماماً، ويمكن أن تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما، لا تستعجل شيئاً، لكن لا تقبل شروطاً لا تعجبك.

عاطفياً: لا تحدد موقفاً غير مبني على معطيات واضحة تجاه الشريك لئلا تندم عليه لاحقاً، وإذا تشكو الرتابة في العلاقة أوضح له ذلك ليكون على بينة من الأمر.

صحياً: استرداد العافية والنشاط وقف على قرارك، فإذا كنت ترغب في ذلك ما عليك سوى تنظيم الأوقات المحددة لتناول وجباتك ونوعية المأكولات التي تفيدك صحياً.

حظك اليوم برج الحوت السبت 30-11-2024

مهنياً: الظروف إيجابية تبشر بالتقدم والانجاز وكذلك الابداع، تنتصر في معاركك الحقيقية وتتوافر لك مشاريع مهمة لكي تصحح المسيرة وتهزم المنافسة.

عاطفياً: الظرف مؤات لتهدئة الخواطر ولجمع الشمل مجدداً، فلا خوف على العلاقة حتّى لو كانت متقلّبة.

صحياً: لا تجازف وحاول إيجاد مخارج لمشاكلك من دون تشنج، تحتاج الى الراحة والابتعاد عن الارهاق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا